https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html

أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة

أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات تجري بدون مشكلات، لافتا إلى أن نسبة المشاركة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة، وذلك بعد الإدلاء بصوته... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T09:22+0000

2023-05-14T09:22+0000

2023-05-14T09:48+0000

رجب طيب أردوغان

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وأكد أردوغان في تصريحات صحفية من مقر الإدلاء بصوته، أن الانتخابات تجري دون مشاكل ونسبة المشاركة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة.وأعرب عن أمله أن تكون نتائج الانتخابات "مفيدة" بالنسبة للشعب التركي.وشدد أنه من المهم على جميع الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابة التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته، أدليا بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد.وبدأ الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

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رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن