أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة
09:22 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 09:48 GMT 14.05.2023)
© AFP 2023 / UMIT BEKTASالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023
© AFP 2023 / UMIT BEKTAS
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الانتخابات تجري بدون مشكلات، لافتا إلى أن نسبة المشاركة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة، وذلك بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم الأحد.
وأكد أردوغان في تصريحات صحفية من مقر الإدلاء بصوته، أن الانتخابات تجري دون مشاكل ونسبة المشاركة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة.
وأعرب عن أمله أن تكون نتائج الانتخابات "مفيدة" بالنسبة للشعب التركي.
وشدد أنه من المهم على جميع الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والنيابة التركية.
© Sputnik . Sputnikالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصل مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية التركي، اسطنبول، 14 مايو/ أيار 2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصل مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية التركي، اسطنبول، 14 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Sputnik
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته، أدليا بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، في مدينة إسطنبول، اليوم الأحد.
وبدأ الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.