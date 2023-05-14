https://sputnikarabic.ae/20230514/الناخبون-في-تركيا-يبدأون-التصويت-لمرشحي-الرئاسة-والبرلمان-صور-وفيديو-1077008594.html
الناخبون في تركيا يبدأون التصويت لمرشحي الرئاسة والبرلمان... صور وفيديو
الناخبون في تركيا يبدأون التصويت لمرشحي الرئاسة والبرلمان... صور وفيديو
فُتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، لبدء تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:48+0000
2023-05-14T07:48+0000
2023-05-14T07:48+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وتُجرى اليوم في تركيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفقا للجنة العليا للانتخابات.وتأتي الانتخابات بعد قرابة 21 عاما من حكم حزب "العدالة والتنمية" للبلاد، وصعود جيل جديد شاب يسعى للتغيير، وسط أزمة اقتصادية خانقة وغلاء حاد بالمعيشة.وإلى جانب أردوغان وكيليتشدار أوغلو، ينافس على رئاسة البلاد مرشح "تحالف أتا"[الأجداد]، سنان أوغان، فيما انسحب المرشح محرم إنجه بسبب مزاعم تتعلق بتعرضه للابتزاز وتشويه السمعة.وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة القوية ستكون بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو، وسط توقعات بانتقال الانتخابات إلى جولة ثانية تجرى في 28 أيار/مايو.وتتنافس في الانتخابات البرلمانية 5 تحالفات، وهي "الجمهور"، و"الشعب"، و"العمل والحرية"، وتحالف أتا "الأجداد"، فيما لم ينضم حزب "البلد" الذي يترأسه، محرم إنجه، المرشح الرئاسي الذي قرر الانسحاب من السباق الرئاسي، إلى أي تحالف، وقرر خوض الانتخابات بشكل مستقل عن التحالفات.
https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الناخبون في تركيا يبدأون التصويت لمرشحي الرئاسة والبرلمان... صور وفيديو
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فُتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، لبدء تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتُجرى اليوم في تركيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
، ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفقا للجنة العليا للانتخابات.
وتأتي الانتخابات بعد قرابة 21 عاما من حكم حزب "العدالة والتنمية" للبلاد، وصعود جيل جديد شاب يسعى للتغيير، وسط أزمة اقتصادية خانقة وغلاء حاد بالمعيشة.
وإلى جانب أردوغان وكيليتشدار أوغلو، ينافس على رئاسة البلاد مرشح "تحالف أتا"[الأجداد]، سنان أوغان، فيما انسحب المرشح محرم إنجه بسبب مزاعم تتعلق بتعرضه للابتزاز وتشويه السمعة.
وتشير استطلاعات الرأي
إلى أن المنافسة القوية ستكون بين أردوغان وكيليتشدار أوغلو، وسط توقعات بانتقال الانتخابات إلى جولة ثانية تجرى في 28 أيار/مايو.
وتتنافس في الانتخابات البرلمانية 5 تحالفات، وهي "الجمهور"، و"الشعب"، و"العمل والحرية"، وتحالف أتا "الأجداد"، فيما لم ينضم حزب "البلد" الذي يترأسه، محرم إنجه، المرشح الرئاسي الذي قرر الانسحاب من السباق الرئاسي
، إلى أي تحالف، وقرر خوض الانتخابات بشكل مستقل عن التحالفات.