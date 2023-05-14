https://sputnikarabic.ae/20230514/البرهان-يعفي-محافظ-البنك-المركزي-السوداني-ويعين-برعي-الصديق-أحمد-محافظا-جديدا-1077031027.html
البرهان يعفي محافظ البنك المركزي السوداني ويعين برعي الصديق أحمد محافظا جديدا
البرهان يعفي محافظ البنك المركزي السوداني ويعين برعي الصديق أحمد محافظا جديدا
أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T19:39+0000
2023-05-14T19:39+0000
2023-05-14T19:39+0000
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وأفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول وعين مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.يأتي ذلك بعدما وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.وقال الجيش في بيان: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".وأضاف: "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".ووجه البرهان وزارة المالية السودانية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان (المصرف المركزي) "بوضع القرار موضع التنفيذ".وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230514/-676-قتيلا-على-الأقل-حصيلة-ضحايا-الاشتباكات-في-السودان-1077022045.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/البرهان-يصدر-قرارا-بتجميد-حسابات-الدعم-السريع-في-جميع-بنوك-السودان-وفروعها-بالخارج-1077028296.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البرهان يعفي محافظ البنك المركزي السوداني ويعين برعي الصديق أحمد محافظا جديدا
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أعفى قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.
وأفاد بيان صادر عن مكتب البرهان، بأنه اتخذ قرارا بإعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول وعين مكانه برعي الصديق أحمد، دون ذكر سبب القرار.
يأتي ذلك بعدما وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع
في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.
وقال الجيش
في بيان: "أ
صدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".
وأضاف: "نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".
ووجه البرهان وزارة المالية السودانية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان (المصرف المركزي) "بوضع القرار موضع التنفيذ".
وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان
بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين
في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.