عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/الراعي-النازحون-السوريون-أصبحوا-خطرا-متزايدا-على-لبنان-1077009249.html
الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان
الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان
حذر البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من وجود النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أنهم "‏خطر متزايد على أرضنا"، بحسب تعبيره، وطالب المسؤولين... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T08:45+0000
2023-05-14T08:45+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_48ee6a2f4653aa8d2384ac3a855b232e.jpg
وتوجه في حديثه خلال عظة الأحد، إلى النواب اللبنانيين، قائلا: "لو يسمعون كلام الله، لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وقد أصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم، وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانية.وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، الشهر الجاري، استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين، الراغبين بالعودة من لبنان إلى مدنهم.وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر "تويتر"، أنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".يذكر أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، نظم لبنانيون تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.وتؤكد التقديرات الرسمية وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعا معيشية شديدة السوء، زادت مما يعانيه البلد المضيف لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة.يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا.
https://sputnikarabic.ae/20230402/-مفوضية-اللاجئين-تطالب-برفع-المساعدات-للنازحين-السوريين-في-لبنان-والأخير-يرفض-تساوي-راتب-وزير-1075423479.html
https://sputnikarabic.ae/20230330/ستاتيستيكس-ليبانون-عدد-النازحين-السوريين-في-لبنان-وصل-إلى-مليونين-و43-ألف-1075350011.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104325/78/1043257866_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_fa42e8c34b9522479d1ce346822e16f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان

08:45 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
حذر البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من وجود النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أنهم "‏خطر متزايد على أرضنا"، بحسب تعبيره، وطالب المسؤولين بالتحرك.‏
وتوجه في حديثه خلال عظة الأحد، إلى النواب اللبنانيين، قائلا: "لو يسمعون كلام الله، لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وقد أصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم، وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانية.
وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، الشهر الجاري، استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين، الراغبين بالعودة من لبنان إلى مدنهم.
مخيم لاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2023
مفوضية اللاجئين تطالب برفع المساعدات للنازحين السوريين في لبنان.. والأخير يرفض: تساوي راتب وزير
2 أبريل, 07:50 GMT
وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر "تويتر"، أنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".
يذكر أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، نظم لبنانيون تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
"ستاتيستيكس ليبانون": عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألف
30 مارس, 22:04 GMT
وتؤكد التقديرات الرسمية وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعا معيشية شديدة السوء، زادت مما يعانيه البلد المضيف لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة.
يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала