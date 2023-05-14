https://sputnikarabic.ae/20230514/الراعي-النازحون-السوريون-أصبحوا-خطرا-متزايدا-على-لبنان-1077009249.html

الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان

الراعي: النازحون السوريون أصبحوا خطرا متزايدا على لبنان

حذر البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من وجود النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أنهم "‏خطر متزايد على أرضنا"، بحسب تعبيره، وطالب المسؤولين... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T08:45+0000

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وتوجه في حديثه خلال عظة الأحد، إلى النواب اللبنانيين، قائلا: "لو يسمعون كلام الله، لحزموا أمرهم ووحّدوا كلمتهم وعمدوا إلى إجراء المفاوضات اللازمة مع سوريا والمجتمع الدولي من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وقد أصبحوا خطرا متزايدا على بلادنا، مطالبين الأمم المتحدة بمساعدتهم على أرض وطنهم، وفقا لقناة "إل بي سي" اللبنانية.وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت، الشهر الجاري، استئناف العودة الطوعية للنازحين السوريين، الراغبين بالعودة من لبنان إلى مدنهم.وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر "تويتر"، أنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان إلى الأراضي السورية".يذكر أنه في شهر نيسان/ أبريل الماضي، نظم لبنانيون تظاهرة احتجاجية في العاصمة الفرنسية باريس اعتراضا على وجود النازحين السوريين في بلادهم.وتؤكد التقديرات الرسمية وصول عدد النازحين السوريين في لبنان إلى قرابة 1.5 مليون، يعاني أغلبهم أوضاعا معيشية شديدة السوء، زادت مما يعانيه البلد المضيف لبنان من أزمات اقتصادية متلاحقة.يأتي ذلك في حين أكد مدير عام شركة "ستاتيستيكس ليبانون"، ربيع الهبر، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى مليونين و43 ألفا.

https://sputnikarabic.ae/20230402/-مفوضية-اللاجئين-تطالب-برفع-المساعدات-للنازحين-السوريين-في-لبنان-والأخير-يرفض-تساوي-راتب-وزير-1075423479.html

https://sputnikarabic.ae/20230330/ستاتيستيكس-ليبانون-عدد-النازحين-السوريين-في-لبنان-وصل-إلى-مليونين-و43-ألف-1075350011.html

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