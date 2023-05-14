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https://sputnikarabic.ae/20230514/المنقوش-قطر-تدعم-استقرار-ليبيا-1077017359.html
المنقوش: قطر تدعم استقرار ليبيا
المنقوش: قطر تدعم استقرار ليبيا
أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، مباحثات ثنائية مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت العديد من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T13:18+0000
2023-05-14T13:18+0000
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ووصلت المنقوش إلى الدوحة مع الوفد المرافق لها، اليوم الأحد، حسبما جاء في بيان للخارجية الليبية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقالت وزيرة خارجية ليبيا إن قطر تدعم استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في البلاد.ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا تنسيق المواقف فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والعربية، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في السودان.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية ونزاع بين حكومتي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي حصلت على ثقة البرلمان المنعقد في طبرق، في مارس/ آذار الماضي، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وفي مارس/ آذار الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل، حتى يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023 في حالة اعتماد هذه الخطة.
https://sputnikarabic.ae/20230514/ليبيا-رئيس-الأمن-القومي-البرلمان-لن-يكون-رهينة-لآراء-واشنطن-أو-البعثة-الأممية-1077013246.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

المنقوش: قطر تدعم استقرار ليبيا

13:18 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش.
وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، مباحثات ثنائية مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ووصلت المنقوش إلى الدوحة مع الوفد المرافق لها، اليوم الأحد، حسبما جاء في بيان للخارجية الليبية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وقالت وزيرة خارجية ليبيا إن قطر تدعم استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في البلاد.
ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا تنسيق المواقف فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والعربية، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في السودان.
ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
ليبيا... رئيس "الأمن القومي": البرلمان لن يكون رهينة لآراء واشنطن أو البعثة الأممية
11:10 GMT
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية ونزاع بين حكومتي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي حصلت على ثقة البرلمان المنعقد في طبرق، في مارس/ آذار الماضي، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
وفي مارس/ آذار الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل، حتى يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023 في حالة اعتماد هذه الخطة.
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