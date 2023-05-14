https://sputnikarabic.ae/20230514/المنقوش-قطر-تدعم-استقرار-ليبيا-1077017359.html

المنقوش: قطر تدعم استقرار ليبيا

المنقوش: قطر تدعم استقرار ليبيا

أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، مباحثات ثنائية مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت العديد من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T13:18+0000

2023-05-14T13:18+0000

2023-05-14T13:18+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/13/1049882331_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b844988bcc7284b03e7249a954608e70.jpg

ووصلت المنقوش إلى الدوحة مع الوفد المرافق لها، اليوم الأحد، حسبما جاء في بيان للخارجية الليبية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقالت وزيرة خارجية ليبيا إن قطر تدعم استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات في البلاد.ولفت البيان إلى أن الجانبين ناقشا تنسيق المواقف فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والعربية، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في السودان.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية ونزاع بين حكومتي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي حصلت على ثقة البرلمان المنعقد في طبرق، في مارس/ آذار الماضي، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.وفي مارس/ آذار الماضي، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إنه يمكن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في ليبيا بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل، حتى يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023 في حالة اعتماد هذه الخطة.

https://sputnikarabic.ae/20230514/ليبيا-رئيس-الأمن-القومي-البرلمان-لن-يكون-رهينة-لآراء-واشنطن-أو-البعثة-الأممية-1077013246.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار