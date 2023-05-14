https://sputnikarabic.ae/20230514/تراجع-قيمة-الليرة-التركية-إلى-1970-مقابل-الدولار-عقب-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-1077033252.html

تراجع قيمة الليرة التركية إلى 19.70 مقابل الدولار عقب إجراء الانتخابات الرئاسية

تراجع قيمة الليرة التركية إلى 19.70 مقابل الدولار عقب إجراء الانتخابات الرئاسية

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى 19.70 مقابل الدولار، عقب الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم والبدء في فرز الأصوات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T20:52+0000

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وفتحت قيمة الليرة في التعاملات العالمية عند 19.63 مقابل الدولار، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى في شهرين.وبدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 90 % من أصوات الناخبين.وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أن "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.86 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.38 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع".

https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهيئة-العليا-للانتخابات-التركية-لا-تأخير-في-إدخال-البيانات-الانتخابية-1077032659.html

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