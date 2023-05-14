https://sputnikarabic.ae/20230514/نتائج-أولية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-أردوغان-يحصل-على-4984-بالمئة-وكليتشيدار-أوغلو-4572-1077023628.html
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية... أردوغان يحصل على 54.27% مقابل 39.75 % لكليجدار أوغلو
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية... أردوغان يحصل على 54.27% مقابل 39.75 % لكليجدار أوغلو
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة،... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T15:46+0000
2023-05-14T15:46+0000
2023-05-14T16:41+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
أخبار العالم الآن
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وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أنه "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 54.27 بالمئة وكليجدار أوغلو على 39.75 بعد فرز 25.69 بالمئة من الأصوات".وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230514/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-تركيا-1077019303.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية... أردوغان يحصل على 54.27% مقابل 39.75 % لكليجدار أوغلو
15:46 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 16:41 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 25% من أصوات الناخبين.
وذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية أنه "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 54.27 بالمئة وكليجدار أوغلو على 39.75 بعد فرز 25.69 بالمئة من الأصوات".
وكانت وكالة
"الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت
بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".
وبدأ الناخبون في تركيا
، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.