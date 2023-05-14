https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهلال-السعودي-يعلق-على-ضم-ميسي-1077021709.html
رئيس الهلال السعودي يعلق على ضم ميسي
رئيس الهلال السعودي يعلق على ضم ميسي
علق رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل على إمكانية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T14:34+0000
2023-05-14T14:34+0000
2023-05-14T14:34+0000
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وكانت وسائل إعلام غربية أكدت أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي "أصبحت مؤكدة".لكن نافل رفض في حديث للصحفيين، اليوم الأحد، تأكيد أو نفي انتقال ميسي للهلال، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.وقال رئيس الهلال السعودي: "لا تسألوني عن ميسي. لن أعطيكم أي خبر، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصلون عليه".ولاحقا، قال نافل في تصريحات تلفزيونية: "الفريق ككل عندي أهم من أي لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا فريق كبير".وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قالت إن ميسي اجتمع مع مفوض الهلال في العاصمة السعودية الرياض على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.وأشارت إلى أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي، لافتة إلى أن من المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو/حزيران المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.لكن خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفى في بيان وجود أي اتفاق لانتقال نجله إلى أي ناد للعام المقبل.وقال: "لن يتم اتخاذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل مسابقة الدوري مع باريس سان جيرمان (..) بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار".
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, أخبار العالم الآن
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, منوعات, أخبار العالم الآن
رئيس الهلال السعودي يعلق على ضم ميسي
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علق رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل على إمكانية ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل.
وكانت وسائل إعلام غربية أكدت أن صفقة انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى أحد فرق الدوري السعودي "أصبحت مؤكدة".
لكن نافل رفض في حديث للصحفيين، اليوم الأحد، تأكيد أو نفي انتقال ميسي للهلال، بحسب موقع
"في الجول" الرياضي.
وقال رئيس الهلال السعودي
: "لا تسألوني عن ميسي. لن أعطيكم أي خبر، إذا صدر أي شيء عن المركز الإعلامي ستحصلون عليه".
ولاحقا، قال نافل في تصريحات تلفزيونية: "الفريق ككل عندي أهم من أي لاعب. أي نجم يأتي إلى نادينا يجب أن يعرف أننا فريق كبير".
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قالت إن ميسي
اجتمع مع مفوض الهلال في العاصمة السعودية الرياض على خلفية زيارته للمملكة بدعوة من وزارة السياحة.
وأشارت إلى أن الاجتماع شهد تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع ميسي، لافتة إلى أن من المقرر الإعلان عن التعاقد رسميا بداية يونيو/حزيران المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.
لكن خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نفى في بيان وجود أي اتفاق لانتقال نجله إلى أي ناد للعام المقبل.
وقال: "لن يتم اتخاذ القرار أبدا قبل أن ينهي ليونيل مسابقة الدوري مع باريس سان جيرمان
(..) بمجرد انتهاء الموسم، سيأتي الوقت للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ قرار".