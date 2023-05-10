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https://sputnikarabic.ae/20230510/يعادل-ميسي-فينيسيوس-يحقق-رقما-قياسيا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1076885859.html
يعادل ميسي… فينيسيوس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا
يعادل ميسي… فينيسيوس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، حقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T15:32+0000
2023-05-10T15:32+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
ليونيل ميسي
مانشستر يونايتد
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية، صباح اليوم، بأن مهاجم النادي الملكي، فينيسيوس جونيور، قد انضم بهدفه في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى قائمة أصغر اللاعبين المنتمين إلى قارة أمريكا الجنوبية، الذين سجلوا 15 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي.وأكدت الشبكة الرياضية أن النجم البرازيلي قد انضم للقائمة مميزة بعد هدفه، أمس الثلاثاء، في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، حينما تعادل الفريقان في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.وأوضحت الشبكة، في تقريرها المختصر، أن القائمة المطولة تضم نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سبق فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 22 عاما، في تحقيق الإنجاز في العام 2009 عن عمر 21 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230211/ريال-مدريد-يتوج-بكأس-العالم-للأندية-على-حساب-الهلال-السعودي-1073400095.html
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أخبار نادي ريال مدريد, ليونيل ميسي, مانشستر يونايتد, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار نادي ريال مدريد, ليونيل ميسي, مانشستر يونايتد, أخبار دوري أبطال أوروبا

يعادل ميسي… فينيسيوس يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

15:32 GMT 10.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISفينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022
فينيسيوس يسجل هدف مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 28 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، حقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا.
وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات والأرقام الرياضية، صباح اليوم، بأن مهاجم النادي الملكي، فينيسيوس جونيور، قد انضم بهدفه في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى قائمة أصغر اللاعبين المنتمين إلى قارة أمريكا الجنوبية، الذين سجلوا 15 هدفا في دوري الأبطال الأوروبي.
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11 فبراير, 21:45 GMT
وأكدت الشبكة الرياضية أن النجم البرازيلي قد انضم للقائمة مميزة بعد هدفه، أمس الثلاثاء، في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، حينما تعادل الفريقان في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.
وأوضحت الشبكة، في تقريرها المختصر، أن القائمة المطولة تضم نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سبق فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 22 عاما، في تحقيق الإنجاز في العام 2009 عن عمر 21 عاما.
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