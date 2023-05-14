https://sputnikarabic.ae/20230514/فيلق-القدس-في-رسالة-للفصائل-الفلسطينية-إيران-مستمرة-بتقوية-المقاومة-حتى-اجتثاث-إسرائيل-من-الأرض-1077028102.html

فيلق القدس في رسالة للفصائل الفلسطينية: إيران مستمرة بتقوية المقاومة حتى اجتثاث إسرائيل من الأرض

فيلق القدس في رسالة للفصائل الفلسطينية: إيران مستمرة بتقوية المقاومة حتى اجتثاث إسرائيل من الأرض

وجه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الشعب الفلسطيني وأهل غزة والفصائل الفلسطينية في الغرفة المشتركة، بمناسبة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T18:24+0000

2023-05-14T18:24+0000

2023-05-14T18:24+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال قآاني، إن "الشعب الفلسطيني العظيم يزداد جيلا بعد جيل صمودا وثباتا، وفصائل المقاومة بقياداتها وجميع كوادرها ومجاهديها، صمدوا وواجهوا كل أشكال الترهيب، واستمروا في إعداد القوة التي ترعب العدو وتصنع النصر".وأضاف أن "المجاهدين في القدس والضفة الغربية، وعلى امتداد أرض فلسطين، ثبتوا وأثبتوا أن فجر النصر بات قريبا"، مشيرا أنهم "في غرفة العمليات المشتركة سطّروا ملحمة جديدة في تاريخ الصراع، وأثبتوا مجددا أنهم قادرون على كسر شوكة العدو وهزيمته".وتابع: "لقد استطعتم بتعاونكم ووحدة صفكم، أن تضيفوا نصرا جديدا إلى انتصاراتكم السابقة، وهي انتصارات تشكل خطوات ثابتة نحو النصر النهائي"، مؤكدا أن "إيران مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي تقوية محور المقاومة، حتى اجتثاث الكيان الصهيوني من عموم أرض فلسطين".وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20230514/نص-وثيقة-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077007270.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل