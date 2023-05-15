https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-موقع-تواصل-اجتماعي-شهير-يحجب-الصفحة-الرسمية-لـاتحاد-الشغل-التونسي-1077073197.html
إعلام: موقع تواصل اجتماعي شهير يحجب الصفحة الرسمية لـ"اتحاد الشغل التونسي"
إعلام: موقع تواصل اجتماعي شهير يحجب الصفحة الرسمية لـ"اتحاد الشغل التونسي"
قالت تقارير إعلامية إن أحد مواقع التواصل الشهيرة قام بحجب الصفحة الرسمية للاتحاد العام للشغل التونسي اليوم الاثنين 15 مايو/ أيار. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T16:43+0000
2023-05-15T16:43+0000
2023-05-15T16:43+0000
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ووفقا لما أكدته إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن "الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على موقع التواصل الاجتماعي" الشهير تم حجبها اليوم الاثنين"، لافتة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.ونقلت الإذاعة التونسية عن مصدر وصفته بالمطلع أنه قال: "اتحاد الشغل راسل إدارة موقع التواصل الذي قام بهذا الفعل، لمعرفة أسباب الحجب".ووفقا لموقع الاتحاد، فإنه يمتلك إعلاميا بجانب موقعه الإلكتروني صحيفته الخاصة وهي "الشعب"، إضافة إلى صفحاته وحساباته على مواقع التواصل المختلفة.طالع أيضا: اتحاد الشغل التونسي لـ"سبوتنيك": نختلف مع الرئيس في ثلاثة ملفات ونرفض مشاركة "النهضة" تظاهرات الغد
https://sputnikarabic.ae/20230303/الرئيس-التونسي-اتحاد-الشغل-حر-في-تنظيم-مظاهرات-لكنه-ليس-حرا-في-دعوة-الأجانب-للمشاركة-فيها-1074287203.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إعلام: موقع تواصل اجتماعي شهير يحجب الصفحة الرسمية لـ"اتحاد الشغل التونسي"
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قالت تقارير إعلامية إن أحد مواقع التواصل الشهيرة قام بحجب الصفحة الرسمية للاتحاد العام للشغل التونسي اليوم الاثنين 15 مايو/ أيار.
ووفقا لما أكدته
إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن "الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل على موقع التواصل الاجتماعي" الشهير تم حجبها اليوم الاثنين"، لافتة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.
ونقلت الإذاعة التونسية عن مصدر وصفته بالمطلع أنه قال: "اتحاد الشغل
راسل إدارة موقع التواصل الذي قام بهذا الفعل، لمعرفة أسباب الحجب".
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية تونسية، حيث ينضوي تحت عضويته مئات الآلاف من العمال والمنظمات العمالية التونسية، حيث تأسس الاتحاد في يناير من العام 1946، واتخذ من العاصمة التونسية مقرا له، ويتفرع عنه 24 اتحادا جهويا و19 منظمة قطاعية و21 نقابة أساسية.
ووفقا لموقع الاتحاد، فإنه يمتلك إعلاميا بجانب موقعه الإلكتروني صحيفته الخاصة وهي "الشعب"، إضافة إلى صفحاته وحساباته على مواقع التواصل المختلفة.