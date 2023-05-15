https://sputnikarabic.ae/20230515/الاحتياطيات-الدولية-الروسية-تقترب-من-الـ600-مليار-دولار-1077060969.html
الاحتياطيات الدولية الروسية تقترب من الـ600 مليار دولار
الاحتياطيات الدولية الروسية تقترب من الـ600 مليار دولار
ارتفعت الاحتياطيات لروسيا في الفترة الممتدة من 28 أبريل/ نيسان إلى 5 مايو/ أيار بنسبة 0.1% وبلغت 599.2 مليار دولار، حسب بيانات بنك روسيا المركزي. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T13:37+0000
2023-05-15T13:37+0000
2023-05-15T13:37+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال البنك في بيان له: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية حتى 5 مايو 599.2 مليار دولار أمريكي، بعد أن زادت خلال الأسبوع بمقدار 0.3 مليار دولار، أو 0.1%، تحت تأثير رفع إيجابي للقيمة".وتعتبر الاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا أصولا أجنبية عالية السيولة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة.وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.4%، وابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني من هذا العام بلغت 577.5 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230404/رئيس-البنك-الدولي-أمريكا-مسؤولة-عن-الحفاظ-على-المركز-المالي-لعملتها-ولسنا-معنيين-بهذا-1075520649.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الاحتياطيات الدولية الروسية تقترب من الـ600 مليار دولار
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ارتفعت الاحتياطيات لروسيا في الفترة الممتدة من 28 أبريل/ نيسان إلى 5 مايو/ أيار بنسبة 0.1% وبلغت 599.2 مليار دولار، حسب بيانات بنك روسيا المركزي.
وقال البنك في بيان له: "بلغ حجم الاحتياطيات الدولية حتى 5 مايو 599.2 مليار دولار أمريكي، بعد أن زادت خلال الأسبوع بمقدار 0.3 مليار دولار، أو 0.1%، تحت تأثير رفع إيجابي للقيمة".
وسجل الرقم في 28 أبريل مستوى 598.9 مليار دولار.
وتعتبر الاحتياطيات الدولية (الذهب والعملات الأجنبية) لروسيا أصولا أجنبية عالية السيولة تحت تصرف بنك روسيا والحكومة.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب وحقوق السحب الخاصة والمركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والممتلكات بالعملات الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى).
وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا بنسبة 8.4%، وابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني من هذا العام بلغت 577.5 مليار دولار
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