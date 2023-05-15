https://sputnikarabic.ae/20230515/الانتخابات-التركية-كليجدار-أوغلو-سنفوز-في-الانتخابات-إذا-أجريت-جولة-إعادة-1077036188.html

الانتخابات التركية.. كليجدار أوغلو: سنفوز في الانتخابات إذا أجريت جولة إعادة

الانتخابات التركية.. كليجدار أوغلو: سنفوز في الانتخابات إذا أجريت جولة إعادة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الاثنين، إن منافسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يحقق النتائج التي يرغبها في الانتخابات. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T04:46+0000

2023-05-15T04:46+0000

2023-05-15T04:46+0000

أخبار تركيا اليوم

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

العالم

رجب طيب أردوغان

الأخبار

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وذكرت قناة العربية، صباح اليوم الاثنين، أن كليجدار أوغلو قد أكد أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت جولة إعادة، مضيفا أنه "إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما"، مضيفا أن "إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%".وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 99 % من أصوات الناخبين.وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.وبعد فرز 99 % من أصوات الناخبين، حصل أردوغان، على نسبة 49.42 % من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.99 %، وفق قناة "تي آر تي".وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي" من مساء أمس الأحد.يعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-عشنا-انتخابات-لا-مثيل-لها-في-العالم-1077034556.html

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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, رجب طيب أردوغان, الأخبار