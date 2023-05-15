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https://sputnikarabic.ae/20230515/البرهان-ينهي-خدمة-عدد-من-سفراء-السودان-1077046997.html
البرهان ينهي خدمة عدد من سفراء السودان
البرهان ينهي خدمة عدد من سفراء السودان
أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، خدمة عدد من السفراء في وزارة الخارجية السودانية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T09:05+0000
2023-05-15T09:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن البرهان قرر "إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق، من العمل في وزارة الخارجية".وأضاف البيان أن البرهان وجه "وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ".وأمس الأحد، أصدر البرهان قرارًا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.وجاء في بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي:"أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج".كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".كما أصدر البرهان قرارًا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها في الخارج، حيث قال الجيش السوداني في بيان له: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".وأضاف البيان أن البرهان "وجه وزارة المال والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأودت الاشتباكات، منذ اندلاعها، بحياة 676 شخصا على الأقل، وأوقعت 5576 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 936 ألف شخص. بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، يوم أمس الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20230515/البرهان-يصدر-قرارا-بإعفاء-4-ضباط-كبار-بالجيش-السوداني-1077035888.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

البرهان ينهي خدمة عدد من سفراء السودان

09:05 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أنهى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، خدمة عدد من السفراء في وزارة الخارجية السودانية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، إن البرهان قرر "إنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان محمد أحمد البيتي، والسفير حيدر بدوي صادق، من العمل في وزارة الخارجية".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
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وأضاف البيان أن البرهان وجه "وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ".
وأمس الأحد، أصدر البرهان قرارًا قضى بإعفاء حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ لبنك السودان المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا عنه.
وجاء في بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي:"أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع المتمردة وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج".
كما نص القرار على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".
كما أصدر البرهان قرارًا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك السودان، وفروعها في الخارج، حيث قال الجيش السوداني في بيان له: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها".
وأضاف البيان أن البرهان "وجه وزارة المال والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأودت الاشتباكات، منذ اندلاعها، بحياة 676 شخصا على الأقل، وأوقعت 5576 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 936 ألف شخص. بحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، يوم أمس الأحد.
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