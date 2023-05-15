https://sputnikarabic.ae/20230515/السوداني-العراق-منفتح-على-جميع-الشراكات-الاقتصادية-1077076306.html
السوداني: العراق منفتح على جميع الشراكات الاقتصادية
السوداني: العراق منفتح على جميع الشراكات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء العراق محمد السوداني إن العراق منفتح على جميع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T18:39+0000
2023-05-15T18:39+0000
2023-05-15T18:39+0000
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واستقبل السوداني وفدا لممثلي الشركات الألمانية ورجال الأعمال حضره السفير الألماني لدى العراق مارتنييغر، حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين.وقال السوداني إنه تم ترجمة الاتفاقيات التي شهدتها زيارته إلى ألمانيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى خطوات عملية للتعاون في مختلف المجالات.ولفت إلى أن علاقات التعاون بين العراق وألمانيا تشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة.وتابع: "هناك إرادة شعبية ورسمية من جميع العراقيين لإنجاح الاقتصاد العراقي"، مشيرا إلى أن هناك فرصة مواتية للشركات العالمية للعمل في العراق والإسهام في إعمار البنى التحتية.
https://sputnikarabic.ae/20230506/السوداني-العراق-ماض-في-التواصل-الاقتصادي-إقليميا-1076735263.html
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الشرق الأوسط
السوداني: العراق منفتح على جميع الشراكات الاقتصادية
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قال رئيس الوزراء العراق محمد السوداني إن العراق منفتح على جميع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات.
واستقبل السوداني وفدا لممثلي الشركات الألمانية ورجال الأعمال حضره السفير الألماني لدى العراق مارتنييغر، حسبما ذكرت
قناة "السومرية نيوز" اليوم الاثنين.
وقال السوداني إنه تم ترجمة الاتفاقيات التي شهدتها زيارته إلى ألمانيا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى خطوات عملية للتعاون
في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن علاقات التعاون بين العراق وألمانيا تشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وقال السوداني: "الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تشهده البلاد يمثل حافزا للتنمية الاقتصادية".
وتابع: "هناك إرادة شعبية ورسمية من جميع العراقيين لإنجاح الاقتصاد العراقي
"، مشيرا إلى أن هناك فرصة مواتية للشركات العالمية للعمل في العراق والإسهام في إعمار البنى التحتية.