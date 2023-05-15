https://sputnikarabic.ae/20230515/ملتقى-الأعمال-العراقي-الإماراتي-ينطلق-في-بغداد-1077057973.html
ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي ينطلق في بغداد
ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي ينطلق في بغداد
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق ملتقى الاعمال العراقي الإماراتي في بغداد. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T12:04+0000
2023-05-15T12:04+0000
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جاء ذلك في بيان صادر عن وزير التخطيط، محمد علي تميم، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إنه "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، انطلاق ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي في بغداد".ويشارك في الملتقى 65 رجل أعمال من الإمارات، وأكثر من 200 رجل أعمال من العراق، في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/السوداني-يعلن-عن-خطة-لابتعاث-5-آلاف-طالب-عراقي-للخارج-1077044585.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي ينطلق في بغداد
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، انطلاق ملتقى الاعمال العراقي الإماراتي في بغداد.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير التخطيط، محمد علي تميم، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إنه "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء
، أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، انطلاق ملتقى الأعمال العراقي الإماراتي في بغداد".
ويشارك في الملتقى 65 رجل أعمال من الإمارات، وأكثر من 200 رجل أعمال من العراق، في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.