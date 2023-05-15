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https://sputnikarabic.ae/20230515/بايدن-معلقا-على-الانتخابات-الرئاسية-التركية-ليفز-من-يفوز-1077035738.html
بايدن معلقا على الانتخابات الرئاسية التركية.. "ليفز من يفوز"
بايدن معلقا على الانتخابات الرئاسية التركية.. "ليفز من يفوز"
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تعليقا على الانتخابات الرئاسية في تركيا، ليفز من يفوز. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T03:12+0000
2023-05-15T03:12+0000
جو بايدن
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
الأخبار
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
كمال كليجدار أوغلو
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء تعليق جو بايدن ليكون الأول من نوعه بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في التركية، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 99 % من أصوات الناخبين.وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.وبعد فرز 99 % من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي، أردوغان، على نسبة 49.42 % من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.99 %، وفق قناة "تي آر تي".وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي" من مساء أمس الأحد.يعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-عشنا-انتخابات-لا-مثيل-لها-في-العالم-1077034556.html
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جو بايدن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو
جو بايدن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو

بايدن معلقا على الانتخابات الرئاسية التركية.. "ليفز من يفوز"

03:12 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، تعليقا على الانتخابات الرئاسية في تركيا، ليفز من يفوز.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء تعليق جو بايدن ليكون الأول من نوعه بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في التركية، مشددا على أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
أردوغان: عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم
أمس, 23:23 GMT
وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 99 % من أصوات الناخبين.
وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.
وبعد فرز 99 % من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي، أردوغان، على نسبة 49.42 % من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.99 %، وفق قناة "تي آر تي".
وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي" من مساء أمس الأحد.
يعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
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