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https://sputnikarabic.ae/20230515/تحالف-الجمهور-بزعامة-أردوغان-يفوز-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077037857.html
تحالف الجمهور بزعامة أردوغان يفوز بغالبية مقاعد البرلمان
تحالف الجمهور بزعامة أردوغان يفوز بغالبية مقاعد البرلمان
فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب... 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T06:45+0000
2023-05-15T06:46+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "تي آر تي" الرسمي، اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، تظهر فوز تحالف أردوغان بأكثر من 320 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد.وبحسب البيانات التي أوردها التلفزيون الرسمي، فقد حصل تحالف "الشعب" المعارض، على 213 مقعدا بعد فرز مئة في المئة من الأصوات.ويعد تحالف "حزب الشعب الجمهوري" أكبر منافس لتحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزاب أخرى.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدأت عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة (يوم أمس الأحد) بالتوقيت المحلي".
https://sputnikarabic.ae/20230515/إعلام-أردوغان-يحصل-على-49-في-المئة-من-أصوات-الناخبين-بعد-فرز-الأصوات-1077036719.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

تحالف الجمهور بزعامة أردوغان يفوز بغالبية مقاعد البرلمان

06:45 GMT 15.05.2023 (تم التحديث: 06:46 GMT 15.05.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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فاز تحالف "الجمهور" الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
إسطنبول - سبوتنيك. وذكر تليفزيون "تي آر تي" الرسمي، اليوم الاثنين، أن نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأحد، تظهر فوز تحالف أردوغان بأكثر من 320 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد.
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
إعلام: أردوغان يحصل على 49 في المئة من أصوات الناخبين بعد فرز الأصوات
05:26 GMT
وبحسب البيانات التي أوردها التلفزيون الرسمي، فقد حصل تحالف "الشعب" المعارض، على 213 مقعدا بعد فرز مئة في المئة من الأصوات.
ويعد تحالف "حزب الشعب الجمهوري" أكبر منافس لتحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، وأحزاب أخرى.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بدأت عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة (يوم أمس الأحد) بالتوقيت المحلي".
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