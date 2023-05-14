https://sputnikarabic.ae/20230514/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-تركيا-1077019303.html
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، "إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبدء عملية فرز الأصوات". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T14:04+0000
2023-05-14T14:04+0000
2023-05-14T14:27+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
14:04 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، "إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبدء عملية فرز الأصوات".
وأفادت وكالة
"الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".
وبدأ الناخبون في تركيا
، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.