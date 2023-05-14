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https://sputnikarabic.ae/20230514/إغلاق-صناديق-الاقتراع-في-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-في-تركيا-1077019303.html
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية
أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، "إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبدء عملية فرز الأصوات". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T14:04+0000
2023-05-14T14:27+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

14:04 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Sertaç Kayar / بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا
بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Sertaç Kayar /
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أعلنت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، "إغلاق مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبدء عملية فرز الأصوات".
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".
من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".
وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة
09:22 GMT
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
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