https://sputnikarabic.ae/20230515/حول-العلاقة-مع-مصر-الخارجية-الإيرانية-عازمون-على-تطوير-العلاقات-مع-الجيران-والدول-الإسلامية-1077080719.html

حول العلاقة مع مصر.. الخارجية الإيرانية: عازمون على تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية

حول العلاقة مع مصر.. الخارجية الإيرانية: عازمون على تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T21:27+0000

2023-05-15T21:27+0000

2023-05-15T21:27+0000

مصر

أخبار مصر الآن

إيران

أخبار إيران

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg

وأفادت وكالة إرنا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بأن تصريحات كنعاني جاءت ردا على سؤالها حول العلاقات الإيرانية المصرية، مضيفا أن "وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية وهي المرجع الرسمي الوحيد لإعلان المواقف والآراء بخصوص العلاقات الخارجية".وأكد ناصر كنعاني أنه "لا ينبغي أن نتصرف على أساس التكهنات، ولكن كما أعلنا سابقا مرات عديدة، فإن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال، أمس الاثنين، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد.وتابع: "توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.

https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-عبد-اللهيان-يشير-إلى-وجود-قنوات-اتصال-مباشرة-ورسمية-مع-مصر-1077012244.html

مصر

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار