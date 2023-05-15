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https://sputnikarabic.ae/20230515/حول-العلاقة-مع-مصر-الخارجية-الإيرانية-عازمون-على-تطوير-العلاقات-مع-الجيران-والدول-الإسلامية-1077080719.html
حول العلاقة مع مصر.. الخارجية الإيرانية: عازمون على تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية
حول العلاقة مع مصر.. الخارجية الإيرانية: عازمون على تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T21:27+0000
2023-05-15T21:27+0000
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وأفادت وكالة إرنا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بأن تصريحات كنعاني جاءت ردا على سؤالها حول العلاقات الإيرانية المصرية، مضيفا أن "وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية وهي المرجع الرسمي الوحيد لإعلان المواقف والآراء بخصوص العلاقات الخارجية".وأكد ناصر كنعاني أنه "لا ينبغي أن نتصرف على أساس التكهنات، ولكن كما أعلنا سابقا مرات عديدة، فإن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال، أمس الاثنين، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد.وتابع: "توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-عبد-اللهيان-يشير-إلى-وجود-قنوات-اتصال-مباشرة-ورسمية-مع-مصر-1077012244.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار

حول العلاقة مع مصر.. الخارجية الإيرانية: عازمون على تطوير العلاقات مع الجيران والدول الإسلامية

21:27 GMT 15.05.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© Sputnik . Sipo
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية.
وأفادت وكالة إرنا، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بأن تصريحات كنعاني جاءت ردا على سؤالها حول العلاقات الإيرانية المصرية، مضيفا أن "وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية وهي المرجع الرسمي الوحيد لإعلان المواقف والآراء بخصوص العلاقات الخارجية".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
إعلام: عبد اللهيان يشير إلى وجود قنوات اتصال مباشرة مع مصر
أمس, 10:16 GMT
وأكد ناصر كنعاني أنه "لا ينبغي أن نتصرف على أساس التكهنات، ولكن كما أعلنا سابقا مرات عديدة، فإن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال، أمس الاثنين، إن هناك قنوات اتصال مباشرة ورسمية بين إيران ومصر، معبرا عن أمله في حدوث انفتاح جاد في العلاقات بين البلدين.
وأضاف عبد اللهيان: "هناك نشاط لمكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة وتوجد قناة رسمية للاتصال المباشر بين البلدين"، حسبما جاء في مقابلة مع لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد.
وقال عبد اللهيان: "الرئيس إبراهيم رئيسي، يولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع دول المنطقة وبينها مصر".
وتابع: "توجد بعض الدول التي تشجع الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، وهناك لقاءات مشتركة شارك فيها رؤساء مكاتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة".
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه يأمل أن يتم اتخاذ خطوات جديدة ومتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن العلاقات مع مصر من أولويات السياسة الخارجية لإيران.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران منذ انطلاق الثورة الإيرانية عام 1979، عندما قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، استضافة شاه إيران رضا شاه بهلوي، في مصر، رغم مطالبة طهران بعدم استقباله، ومنذ ذلك مرت العلاقات بين البلدين بمحطات مختلفة، وشهدت محاولات متكررة للتقارب.
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