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رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يزور الإمارات وسلطنة عمان

رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يزور الإمارات وسلطنة عمان

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، زيارة تستغرق 5 أيام، إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T08:53+0000

2023-05-15T08:53+0000

2023-05-15T08:53+0000

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ويتناول محور الزيارة إجراء محادثات حول التعاون الثنائي، وفي يوم الخميس الماضي، التقى الفريق، كيم سونغ كيوم، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، أحمد بن طحنون آل نهيان، وذلك لشكر الإمارات على دعمها في عملية إجلاء 28 مواطنا من جنوب كوريا من أحداث الاقتتال في السودان، التي بدأت الشهر الماضي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وفي أواخر نيسان/ أبريل الماضي، غادر الكوريون الجنوبيون العاصمة السودانية الخرطوم في قافلة تقودها الإمارات، حيث كان القتال عنيفا بين القوات المتناحرة، قبل أن يتم نقلهم إلى بلادهم على متن طائرة عسكرية كورية جنوبية.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن الجانبان ناقشا خلال اجتماعهما سبل تعزيز "الشراكة الاستراتيجية الخاصة" مع الإمارات العربية المتحدة، التي تم تشكيلها في 2018، وتعزيز التعاون في صناعة الأسلحة.وأثناء تواجده في الإمارات، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، وحدة "آخ" الكورية الجنوبية، المتمركزة في البلاد، للاطلاع على عملياتها وتشجيع قواتها.وأضافت "يونهاب" أن الفريق، كيم سونغ كيوم، زار سلطنة عمان لإجراء محادثات مع الأمين العام لوزارة الدفاع العمانية، محمد بن ناصر بن علي الزعابي، وعبد الله بن خميس الرئيسي، رئيس أركان القوات المسلحة العمانية، بشأن سبل توسيع التعاون العسكري.وفي سلطنة عمان، التقى كيم بقوات من وحدة مكافحة القرصنة التابعة للبحرية تشونغهاي، التي رست في البلاد، وشجعهم على وضعهم التشغيلي خلال جهود الإنقاذ الشهر الماضي، بعد أن تم إرسالها في ذلك الوقت إلى المياه قبالة السودان لتقديم الدعم.

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