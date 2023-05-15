عربي
https://sputnikarabic.ae/20230515/ماكرون-يعلن-استعداد-بلاده-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-الفور-1077076567.html
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T18:51+0000
2023-05-15T18:51+0000
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073341096_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e084bb97b4341c13ba8d17bb8b9434d2.jpg
وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/زيلينسكي-أوكرانيا-بحاجة-لمزيد-من-الوقت-لشن-الهجوم-المضاد-1077072153.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073341096_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb1851f69f750ccce281773fc2ba0efd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"

18:51 GMT 15.05.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDزيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس
زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن.
وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".
لا تزال المناقشات جارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يبدأ التدريب من الآن.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمزيد من الوقت لشن "الهجوم المضاد"
16:00 GMT
وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.
وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".
وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала