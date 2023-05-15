https://sputnikarabic.ae/20230515/ماكرون-يعلن-استعداد-بلاده-لتدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-الفور-1077076567.html
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T18:51+0000
2023-05-15T18:51+0000
2023-05-15T18:51+0000
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وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.وقال رايدر للصحفيين: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/زيلينسكي-أوكرانيا-بحاجة-لمزيد-من-الوقت-لشن-الهجوم-المضاد-1077072153.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
ماكرون يعلن استعداد بلاده لتدريب الطيارين الأوكرانيين "على الفور"
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن باريس مستعدة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين بدءا من الآن.
وقال ماكرون على الهواء في مقابلة مع قناة "تي إي إف -1" التلفزيونية: "نحن منفتحون على تدريب الطيارين جنبا إلى جنب مع بعض الدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن استعدادها".
لا تزال المناقشات جارية مع الولايات المتحدة، يمكن أن يبدأ التدريب من الآن.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.
وقال رايدر للصحفيين:
"أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية".
وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.