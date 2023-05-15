https://sputnikarabic.ae/20230515/وزير-المال-السعودي-الأزمات-العالمية-المتتالية-أظهرت-أهمية-التكامل-الاقتصادي-بين-الدول-العربية-1077065666.html

وزير المال السعودي: الأزمات العالمية المتتالية أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

وزير المال السعودي: الأزمات العالمية المتتالية أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

رحب وزير المال السعودي محمد بن عبد اللّه الجدعان، اليوم الاثنين، "بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية"، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية... 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T14:48+0000

2023-05-15T14:48+0000

2023-05-15T14:48+0000

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وأكد الجدعان، في بيان وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع المجلـس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في جدة على المستوى الوزاري، على ضرورة رفع مستوى التعاون بين الدول العربية، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة جميع التحديات والمخاطر.ونوه إلى أن "المملكة العربية السعودية تسعى دائماً إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، من خلال إطلاقها العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم العمل العربي المشترك"، موضحاً أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث أطلقت هذه المؤسسات حزمة دعم مالي تزيد على 10 مليارات دولار لهذا الغرض.وأضاف أن "المملكة حرصت على حشد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالديون من خلال إطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجموعة العشرين في قمة الرياض، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليا لإعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه تحديات في سداد ديونها، هذا إلى جانب العون الإنمائي والإنساني الذي تقدمه المملكة دعمًا للدول النامية، وخاصة دول المنطقة، والذي احتلت فيه المرتبة الأولى عالميًا وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".وأعرب الجدعان عن تطلعه للعمل مع الدول الأعضاء للدفع بعملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.وناقش الاجتماع عددًا من مشاريع القرارات التي تم رفعها من الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين تحضيرًا لرفعها للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين.وأكّد الاجتماع على "أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وإيجاد الحلول العاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة وشعوبها، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وفي مرحلة تحاول فيها دول العالم مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030".

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