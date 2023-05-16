https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-المدنيين-في-الاشتباكات-إلى-822-شخصا-1077089944.html
السودان... ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين في الاشتباكات إلى 822 شخصا
السودان... ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين في الاشتباكات إلى 822 شخصا
ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين جراء الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إلى 822 شخصا. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T10:40+0000
2023-05-16T10:40+0000
2023-05-16T10:40+0000
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جاء ذلك وفق ما أعلنته نقابة أطباء السودان (غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، على وقع استمرار المعارك، دون أن يقود اتفاق مبدئي وُقّع أخيرا بين طرفي القتال في جدة السعودية إلى تخفيف حدة التوترات، وانعكاساتها على المدنيين العزل.وقالت النقابة: "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".وتابعت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة".وأشارت إلى أن القتلى والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض جنوبي البلاد ومدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور (غرب).وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
https://sputnikarabic.ae/20230516/السودان-الدعم-السريع-تقول-إنها-أسرت-700-جندي-من-الجيش-وقتلت-العشرات-شمالي-الخرطوم-فيديو-1077085264.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/الجيش-السوداني-يتهم-الدعم-السريع-باقتحام-مقرات-سفارات-السعودية-والأردن-وجنوب-السودان-والصومال-1077080469.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
السودان... ارتفاع حصيلة قتلى المدنيين في الاشتباكات إلى 822 شخصا
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ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين جراء الحرب الطاحنة التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع المعارك في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إلى 822 شخصا.
جاء ذلك وفق ما أعلنته نقابة أطباء السودان (غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، على وقع استمرار المعارك، دون أن يقود اتفاق مبدئي وُقّع أخيرا بين طرفي القتال في جدة السعودية
إلى تخفيف حدة التوترات، وانعكاساتها على المدنيين العزل.
وقالت النقابة: "استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات".
وتابعت: "ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 822 حالة وفاة و3215 إصابة".
وأشارت إلى أن القتلى والإصابات الجديدة التي تم حصرها شملت العاصمة الخرطوم
ومدينة الأبيض جنوبي البلاد ومدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور (غرب).
وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين
في السودان من الاشتباكات المسلحة.
وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع بموجب الاتفاق
باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.