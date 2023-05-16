https://sputnikarabic.ae/20230516/الصين-لا-يجب-الحكم-على-علاقاتنا-مع-روسيا-بعقلية-الحرب-الباردة-1077116670.html
الصين: لا يجب الحكم على علاقاتنا مع روسيا بعقلية الحرب الباردة
الصين: لا يجب الحكم على علاقاتنا مع روسيا بعقلية الحرب الباردة
انتقدت بكين، تقييم الولايات المتحدة والغرب للعلاقات الصينية-الروسية بعقلية الحرب الباردة. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T20:52+0000
2023-05-16T20:52+0000
2023-05-16T20:52+0000
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وحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تان كه في، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.وقال تان، إنه بتوجيهات استراتيجية من رئيسي الصين وروسيا، أقامت الدولتان نمطا لنوع جديد من العلاقات الدولية.وأوضح المتحدث أن التطوير بين موسكو وبكين في العصر الجديد، وتعميق التبادلات والتعاون بين الجيشين الصيني والروسي، يلبيان المصالح الأساسية لشعبي البلدين.كما أكد أن تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يساعد في دعم العدالة الدولية والأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي.
https://sputnikarabic.ae/20230516/صحيفة-صينية-تكشف-عن-خطة-الولايات-المتحدة-مع-أوروبا-لإضعاف-روسيا-1077096523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين: لا يجب الحكم على علاقاتنا مع روسيا بعقلية الحرب الباردة
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انتقدت بكين، تقييم الولايات المتحدة والغرب للعلاقات الصينية-الروسية بعقلية الحرب الباردة.
وحسب وكالة
الأنباء الصينية "شينخوا"، جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، تان كه في، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء.
وقال تان، إنه بتوجيهات استراتيجية من رئيسي الصين وروسيا، أقامت الدولتان نمطا لنوع جديد من العلاقات الدولية.
وأضاف أن الصين وروسيا
أقامتا علاقاتهما على أساس عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث.
وأوضح المتحدث أن التطوير بين موسكو وبكين في العصر الجديد، وتعميق التبادلات والتعاون بين الجيشين الصيني والروسي، يلبيان المصالح الأساسية لشعبي البلدين.
كما أكد أن تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين البلدين يساعد في دعم العدالة الدولية والأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي.