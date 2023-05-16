https://sputnikarabic.ae/20230516/باحثون-مشكلات-الكلى-قد-تؤدي-إلى-زيادة-خطر-الإصابة-بأمراض-القلب-1077089158.html

باحثون: مشكلات الكلى قد تؤدي لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

باحثون: مشكلات الكلى قد تؤدي لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

وجد باحثون في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن أن أنواعا مختلفة من أمراض الكلى تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T10:17+0000

2023-05-16T10:17+0000

2023-05-16T10:27+0000

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أمراض القلب والسكري والضغط

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على وجه الخصوص، كان الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الكلى الوعائي أو مرض الكلى السكري، أو أولئك الذين يعانون بشدة من مرض الكلى المزمن، أكثر عرضة للخطر، بحسب موقع "إكسبريس".ما هو مرض الكلى المزمن؟هناك 3.5 مليون شخص في المملكة المتحدة يعانون حاليا من أمراض الكلى المزمنة.تعني الحالة الصحية الطويلة المدى أن الكلى لا تعمل كما ينبغي.تقول مؤسسة "رعاية الكلى البريطانية" الخيرية، إن "الضرر الذي يلحق بنظام تصفية الكلى يمكن أن يسمح أيضًا للدم والبروتين بالتسرب إلى البول".هل تعلم أن دمك يمر عبر الكلى 40 مرة في اليوم؟تقع الكلى بحجم قبضة اليد في أسفل الظهر أسفل الضلوع السفلية وتتحكم في كمية الملح والماء الموجودة في جسمك أثناء إنتاج البول.إذا كان الشخص يعاني من مرض في الكلى، فإن كمية الكرياتينين - منتج النفايات - يمكن أن تكون مؤشرا على تطور المرض.يشار إلى هذا بمعدل الترشيح الكبيبي المقدر (e-GFR)، والذي يوضح مدى سرعة كليتيك في تنظيف الدم.الغالبية العظمى من المصابين بأمراض الكلى المزمنة "لا تظهر عليهم أعراض".يمكن أن يصيب مرض الكلى المزمن أي شخص، في أي عمر، ويولد به بعض الأشخاص.قد تظهر الأعراض فقط عندما يكون هناك مرض كلوي أكثر تقدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى: الشعور بالمرض بشكل عام وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية وفقدان التركيز، التعب وانخفاض مستويات الطاقة، وضعف العضلات، وصعوبة التنفس، وصعوبة النوم وكثرة التبول ليلا، والصداع والحكمة وآلام العظام، وتشجنات العضلات.تضيف المؤسسة الخيرية: "على الرغم من أنه قد لا يكون لديك أي أعراض من مرض الكلى المزمن، إلا أن تلف الكلى يمكن أن يؤثر على صحتك".يمكن أن يزيد مرض الكلى المزمن من فرصتك في الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية، لذلك من المهم أن تتم مراجعتك بانتظام من قبل طبيبك أو طبيب الكلى الخاص بك، لأنه في المراحل الأخيرة من المرض قد تكون هناك حاجة إلى زراعة الكلى وغسيل الكلى.

https://sputnikarabic.ae/20210909/9-أعراض-تدل-أنك-تعاني-من-أمراض-في-الكلى-1050088634.html

https://sputnikarabic.ae/20220208/7-طرق-طبيعية-لعلاج-ارتفاع-الكرياتينين-في-الدم-1058234068.html

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