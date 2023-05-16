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https://sputnikarabic.ae/20230516/شويغو-لم-نطلق-العديد-من-صواريخ-كيجنال-كما-تزعم-كييف-أنها-أسقطتها-1077114643.html
شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ "كيجنال" كما تزعم كييف أنها أسقطتها
شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ "كيجنال" كما تزعم كييف أنها أسقطتها
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن تصريحات كييف المزعومة حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كيجنال" فرط صوتية بواسطة دفاعاتها الجوية لايتوافق مع الواقع. 16.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-16T19:22+0000
2023-05-16T19:25+0000
روسيا
العالم
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وقال شويغو لوكالة "سبوتنيك": "لقد قلت بالفعل وسأكرر مرة أخرى، لم نطلق هذا العدد من صواريخ كينجال، كما يزعمون بتصريحاتهم أنهم أسقطوها في كل مرة".وأضاف: "عدد عمليات "الاعتراض الأوكرانية" (المزعومة) أكبر بثلاث مرات مما أطلقنا، هم دائما يخطئون بتحديد أنواع الصواريخ لذلك لا يصيبون".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا، 6 كينجال، و9 كاليبر، و3 إسكندر، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20230516/واشنطن-نظام-الدفاع-الجوي-باتريوت-في-أوكرانيا-تضرر-من-ضربة-صاروخية-روسية-1077112828.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

شويغو: لم نطلق العديد من صواريخ "كيجنال" كما تزعم كييف أنها أسقطتها

19:22 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 19:25 GMT 16.05.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن تصريحات كييف المزعومة حول اعتراض ستة صواريخ من طراز "كيجنال" فرط صوتية بواسطة دفاعاتها الجوية لايتوافق مع الواقع.
وقال شويغو لوكالة "سبوتنيك": "لقد قلت بالفعل وسأكرر مرة أخرى، لم نطلق هذا العدد من صواريخ كينجال، كما يزعمون بتصريحاتهم أنهم أسقطوها في كل مرة".
وأضاف: "عدد عمليات "الاعتراض الأوكرانية" (المزعومة) أكبر بثلاث مرات مما أطلقنا، هم دائما يخطئون بتحديد أنواع الصواريخ لذلك لا يصيبون".
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2023
واشنطن: تضرر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوكرانيا من ضربة صاروخية روسية
18:15 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن ضربة مركزة ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى موجهة بدقة، تم تنفيذها في نقاط انتشار وحدات القوات الأوكرانية، وكذلك في أماكن تخزين الذخائر والأسلحة والمعدات التي يتم تسليمها من الدول الغربية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضُربت جميع الأهداف، ومن بينها نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت"، الذي دمر في كييف بصاروخ فرط صوتي من طراز "كينجال".
وفي وقت سابق، زعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ الجوية والبحرية والبرية الثمانية عشر التي تم إطلاقها ليلا، 6 كينجال، و9 كاليبر، و3 إسكندر، على حد قوله.
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