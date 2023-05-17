https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلام-شيخ-قطري-يعرض-شراء-مانشستر-يونايتد-بـ-5-ملايين-إسترليني-1077150780.html
إعلام: شيخ قطري يعرض شراء مانشستر يونايتد بـ 5 ملايين إسترليني
إعلام: شيخ قطري يعرض شراء مانشستر يونايتد بـ 5 ملايين إسترليني
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قدم عرضا رابعا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T19:06+0000
2023-05-17T19:06+0000
2023-05-17T19:06+0000
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وقدم الشيخ جاسم عرضا يقترب من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.31 مليار دولار)، لعائلة غليزر الأمريكية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وقالت صحيفة "سكاي سبورتس": "يعتقد الشيخ جاسم أن عرضه تنافسي للغاية ويجلب منافع ضخمة لمانشستر يونايتد، بما في ذلك تصفية ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من ديون النادي وصندوق منفصل لإعادة تطوير ملعب أولد ترافورد والمنطقة المحيطة ومركز تدريب كارينجتون الخاص بالنادي.لكن شركة "إنيوس" للكيماويات، التي يملكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف وتسعى لشراء النادي، تقدر سعر مانشستر يونايتد بقيمة أعلى من عرض الشيخ جاسم، وقالت في عرضها إنها ستمنح عائلة غليزر الفرصة للاحتفاظ بحصة 20 في المائة.وراتكليف هو أغنى رجل في بريطانيا بثروة تُقدر بـ16.3 مليار دولار أمريكي.وقالت الصحيفة معلقة: "ما يتعين على عائلة غليزر أن يقرروه هو ما إذا كانوا يأخذون كل الأموال الآن من الشيخ جاسم أم أنهم يريدون بعض الأموال من السير جيم راتكليف مع الاحتفاظ بحصة ستمنحهم المزيد من المال في المستقبل".وكانت عائلة غليزر المالكة الحالية للنادي قد حددت في الماضي ستة مليارات جنيه إسترليني لبيعه، وفق تقارير صحفية.
https://sputnikarabic.ae/20230117/ملياردير-من-مشجعي-مانشستر-يونايتد-يطلب-شراء-النادي-الإنجليزي-1072404802.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, مانشستر يونايتد, قطر, أخبار العالم الآن
منوعات, رياضة, مانشستر يونايتد, قطر, أخبار العالم الآن
إعلام: شيخ قطري يعرض شراء مانشستر يونايتد بـ 5 ملايين إسترليني
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قالت وسائل إعلام بريطانية، إن القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، قدم عرضا رابعا لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقدم الشيخ جاسم عرضا يقترب من 5 مليارات جنيه إسترليني (6.31 مليار دولار)، لعائلة غليزر الأمريكية لشراء النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقالت صحيفة
"سكاي سبورتس": "يعتقد الشيخ جاسم أن عرضه تنافسي للغاية ويجلب منافع ضخمة لمانشستر يونايتد، بما في ذلك تصفية ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من ديون النادي وصندوق منفصل لإعادة تطوير ملعب أولد ترافورد والمنطقة المحيطة ومركز تدريب كارينجتون الخاص بالنادي.
لكن شركة "إنيوس" للكيماويات، التي يملكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف
وتسعى لشراء النادي، تقدر سعر مانشستر يونايتد بقيمة أعلى من عرض الشيخ جاسم، وقالت في عرضها إنها ستمنح عائلة غليزر الفرصة للاحتفاظ بحصة 20 في المائة.
وراتكليف هو أغنى رجل في بريطانيا
بثروة تُقدر بـ16.3 مليار دولار أمريكي.
وقالت الصحيفة معلقة: "ما يتعين على عائلة غليزر أن يقرروه هو ما إذا كانوا يأخذون كل الأموال الآن من الشيخ جاسم أم أنهم يريدون بعض الأموال من السير جيم راتكليف مع الاحتفاظ بحصة ستمنحهم المزيد من المال في المستقبل".
وكانت عائلة غليزر المالكة الحالية للنادي قد حددت في الماضي ستة مليارات جنيه إسترليني لبيعه، وفق تقارير صحفية.