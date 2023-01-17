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https://sputnikarabic.ae/20230117/ملياردير-من-مشجعي-مانشستر-يونايتد-يطلب-شراء-النادي-الإنجليزي-1072404802.html
ملياردير من مشجعي مانشستر يونايتد يطلب شراء النادي الإنجليزي
ملياردير من مشجعي مانشستر يونايتد يطلب شراء النادي الإنجليزي
انضم الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد، جيم راتكليف، رسميا إلى السباق شراء عملاق كرة القدم الإنجليزي، في صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. 17.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-17T20:40+0000
2023-01-17T20:40+0000
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اقتصاد
بريطانيا
مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال متحدث باسم مجموعة "آنيوس غروب إيه جي" المملوكة لراتكليف لوكالة "بلومبيرغ": "يمكنني أن أؤكد أننا وضعنا أنفسنا رسميا في هذه العملية". أصبح راتكليف أول مقدم عرض يعلن عن اهتمامه بشراء الفريق.ارتفع سهم شركة "مانشستر يونايتد" بنسبة 1.6% عقب الخبر. وارتفع السهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أنباء عن أن المالكين الحاليين، عائلة جليزر التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، يفكرون في بيع محتمل للفريق.لطالما دعت مجموعات مؤيدة للنادي إلى تغيير الملكية وسط نقص ملحوظ في الاستثمار في الأفراد والمرافق. الفريق، أحد أكثر العلامات التجارية شهرة في الرياضة العالمية، ومع ذلك، لم يفز بالدوري لما يقرب من عقد من الزمان وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.أفادت "بلومبرغ نيوز"، في أغسطس/ آب، أن أي بيع للنادي قد يقدره بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار). تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة النادي 3.8 مليار دولار.راتكليف - الذي تبلغ ثروته 12.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات - قدّم، العام الماضي، عرضًا متأخرًا لشراء نادي تشيلسي في غرب لندن، والذي بيع في النهاية إلى كونسورتيوم الأسهم الخاصة بقيادة الملياردير الأمريكي تود بويلي.السعودية هي أيضا عارض محتمل لشراء مانشستر يونايتد. قال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لـ"بي بي سي" في نوفمبر، إن هناك الكثير من "الاهتمام والشهية" في كل من مانشستر يونايتد وليفربول في المملكة، وأن حكومته ستدعم عروض القطاع الخاص.
https://sputnikarabic.ae/20221208/مدرب-مانشستر-يونايتد-لم-أعد-أفكر-في-أزمة-رونالدو-1070976335.html
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رياضة, اقتصاد, بريطانيا, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, اقتصاد, بريطانيا, مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي

ملياردير من مشجعي مانشستر يونايتد يطلب شراء النادي الإنجليزي

20:40 GMT 17.01.2023
© AP Photo / David J. Phillipمانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / David J. Phillip
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انضم الملياردير البريطاني ومشجع مانشستر يونايتد، جيم راتكليف، رسميا إلى السباق شراء عملاق كرة القدم الإنجليزي، في صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وقال متحدث باسم مجموعة "آنيوس غروب إيه جي" المملوكة لراتكليف لوكالة "بلومبيرغ": "يمكنني أن أؤكد أننا وضعنا أنفسنا رسميا في هذه العملية". أصبح راتكليف أول مقدم عرض يعلن عن اهتمامه بشراء الفريق.
ارتفع سهم شركة "مانشستر يونايتد" بنسبة 1.6% عقب الخبر. وارتفع السهم في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أنباء عن أن المالكين الحاليين، عائلة جليزر التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها، يفكرون في بيع محتمل للفريق.
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لطالما دعت مجموعات مؤيدة للنادي إلى تغيير الملكية وسط نقص ملحوظ في الاستثمار في الأفراد والمرافق. الفريق، أحد أكثر العلامات التجارية شهرة في الرياضة العالمية، ومع ذلك، لم يفز بالدوري لما يقرب من عقد من الزمان وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
أفادت "بلومبرغ نيوز"، في أغسطس/ آب، أن أي بيع للنادي قد يقدره بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.1 مليار دولار). تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة النادي 3.8 مليار دولار.
راتكليف - الذي تبلغ ثروته 12.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات - قدّم، العام الماضي، عرضًا متأخرًا لشراء نادي تشيلسي في غرب لندن، والذي بيع في النهاية إلى كونسورتيوم الأسهم الخاصة بقيادة الملياردير الأمريكي تود بويلي.
السعودية هي أيضا عارض محتمل لشراء مانشستر يونايتد. قال وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لـ"بي بي سي" في نوفمبر، إن هناك الكثير من "الاهتمام والشهية" في كل من مانشستر يونايتد وليفربول في المملكة، وأن حكومته ستدعم عروض القطاع الخاص.
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