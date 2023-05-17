https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-من-أوكرانيا-وكييف-1077152976.html

إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف

إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف

أعلنت صباح اليوم الأربعاء حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T21:10+0000

2023-05-17T21:10+0000

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أخبار أوكرانيا

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ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.وفي وقت سابق، تم إعلان حالة التأهب في مقاطعات بولتافا ودينيبروبتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html

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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم