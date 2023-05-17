عربي
إعلام أوكراني: انفجار في خاركوف ودوي صافرات الإنذار الجوي بضواحي المدينة
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-من-أوكرانيا-وكييف-1077152976.html
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف
أعلنت صباح اليوم الأربعاء حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T21:10+0000
2023-05-17T21:19+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_9acc7158de8bc56392968c31147aab68.jpg
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.وفي وقت سابق، تم إعلان حالة التأهب في مقاطعات بولتافا ودينيبروبتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-350-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-1077137946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17c650b2f0d2dd9dc6e469437e2a7b6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى من أوكرانيا والعاصمة كييف

21:10 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 21:19 GMT 17.05.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
أعلنت صباح اليوم الأربعاء حالة التأهب الجوي في عدد من مناطق وسط أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعة كييف والعاصمة كييف.
ووفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة التأهب أيضًا في مقاطعات تشيركاسي وجيتومير وكييف، بالإضافة إلى العاصمة كييف.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد أكثر من 350 عسكريا أوكرانيا وتدمر محطة ردار أمريكية الصنع
12:15 GMT
وفي وقت سابق، تم إعلان حالة التأهب في مقاطعات بولتافا ودينيبروبتروفسك وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفي جزء من مقاطعة زابوروجيه تحت سيطرة كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:12 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала