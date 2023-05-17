https://sputnikarabic.ae/20230517/الجيش-الأوكراني-يواصل-حشد-قواته-في-محيط-أرتيوموفسك-1077119897.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك
قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته بالقرب من مدينة أرتيوموفسك. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T06:06+0000
2023-05-17T06:06+0000
2023-05-17T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ أنه في قسم محدد بين بلدتي مينكوفكا-تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، توجد مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية بالأسلحة والذخيرة والأفراد تتحرك على طول الخط".وأوضح أنه "بسبب الخسائر المنتظمة، فإن عدد وحدات العدو، على الرغم من الإمداد بقوات جديدة لا يتغير ويبقى كما هو تقريباً".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الخاصة-في-كييف-تعمل-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1075308677.html
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روسيا
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك
06:06 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 17.05.2023) تابعنا عبر
قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ أنه في قسم محدد بين بلدتي مينكوفكا-تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، توجد مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية بالأسلحة والذخيرة والأفراد تتحرك على طول الخط".
وأوضح أنه "بسبب الخسائر المنتظمة، فإن عدد وحدات العدو، على الرغم من الإمداد بقوات جديدة لا يتغير ويبقى كما هو تقريباً".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.