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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230517/الجيش-الأوكراني-يواصل-حشد-قواته-في-محيط-أرتيوموفسك-1077119897.html
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك
خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك
قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته بالقرب من مدينة أرتيوموفسك. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T06:06+0000
2023-05-17T06:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ أنه في قسم محدد بين بلدتي مينكوفكا-تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، توجد مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية بالأسلحة والذخيرة والأفراد تتحرك على طول الخط".وأوضح أنه "بسبب الخسائر المنتظمة، فإن عدد وحدات العدو، على الرغم من الإمداد بقوات جديدة لا يتغير ويبقى كما هو تقريباً".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230330/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الخاصة-في-كييف-تعمل-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1075308677.html
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روسيا

خبير عسكري: الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته في محيط أرتيوموفسك

06:06 GMT 17.05.2023 (تم التحديث: 06:18 GMT 17.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك
المباني متعددة الطوابق المتضررة في الجزء الغربي من أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الأوكراني يواصل حشد قواته بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "لوحظ أنه في قسم محدد بين بلدتي مينكوفكا-تشاسوف يار، التي تسيطر عليها كييف، توجد مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية بالأسلحة والذخيرة والأفراد تتحرك على طول الخط".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الخاصة لكييف تعمل في اتجاه أرتيوموفسك
30 مارس, 06:31 GMT
وأوضح أنه "بسبب الخسائر المنتظمة، فإن عدد وحدات العدو، على الرغم من الإمداد بقوات جديدة لا يتغير ويبقى كما هو تقريباً".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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