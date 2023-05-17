https://sputnikarabic.ae/20230517/انتخابات-تركيا-335-نائبا-يدخلون-البرلمان-للمرة-الأولى-1077141342.html

انتخابات تركيا... 335 نائبا يدخلون البرلمان للمرة الأولى

انتخابات تركيا... 335 نائبا يدخلون البرلمان للمرة الأولى

أظهرت نتائج الانتخابات العامة في تركيا أن 335 نائبا من إجمالي 600 عضو، يدخلون البرلمان للمرة الأولى. 17.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-17T13:36+0000

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2023-05-17T13:36+0000

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الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات أسفرت عن تجديد في 63.49% من الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان بـ381 عضوا.وأوضحت أن 46 نائبا تم اختيارهم في البرلمان للدورة 28، كانوا نوابا قبل الدورة 27، بينما دخله 335 نائبا، للمرة الأولى.ويتوزع النواب الجدد على كل من أحزاب العدالة والتنمية بـ 148 نائبا، والشعب الجمهوري بـ 90 نائبا، واليسار الأخضر بـ 47، و"إيي" بـ 27 نائبا، والحركة القومية بـ 18، و"الرفاه من جديد" بـ 4 نواب، ونائب واحد لحزب العمال التركي.أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، يوم الاثنين، أنه من المقرر إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي.تقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الانتخابات الرئاسية التركية 2023