https://sputnikarabic.ae/20230514/حزب-العدالة-والتنمية-في-تركيا-إعلان-تحالف-المعارضة-تقدم-مرشحهم-عار-من-الصحة-1077028902.html

حزب العدالة والتنمية في تركيا: إعلان تحالف المعارضة تقدم مرشحهم "عار من الصحة"

حزب العدالة والتنمية في تركيا: إعلان تحالف المعارضة تقدم مرشحهم "عار من الصحة"

أكد حزب العدالة والتنمية في تركيا، مساء اليوم الأحد، أن "إعلان حزب الشعب الجمهوري عن تقدم مرشحهم في الانتخابات الرئاسية التركية عار من الصحة". 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T18:26+0000

2023-05-14T18:26+0000

2023-05-14T18:26+0000

أخبار تركيا اليوم

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

رجب طيب أردوغان

كمال كليجدار أوغلو

العالم

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وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشليك، إن "أردوغان متقدم وفق البيانات الآخذة في الصدور".وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي يمثل المعارضة كمال كليجدار أوغلو، أكد عبر حسابه على "تويتر"، تقدمه في نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما قال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إنه "وفق الأرقام التي لدينا فإن كليجدار أوغلو هو رئيس تركيا المقبل"، على حد قوله.وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.

https://sputnikarabic.ae/20230514/نتائج-أولية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-أردوغان-يحصل-على-4984-بالمئة-وكليتشيدار-أوغلو-4572-1077023628.html

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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم