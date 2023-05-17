https://sputnikarabic.ae/20230517/عمران-خان-أعمال-العنف-التي-شهدتها-باكستان-جزء-من-مؤامرة-لحظر-حزب-حركة-الإنصاف-1077142245.html
عمران خان: أعمال العنف التي شهدتها باكستان جزء من مؤامرة لحظر حزب "حركة الإنصاف"
عمران خان: أعمال العنف التي شهدتها باكستان جزء من مؤامرة لحظر حزب "حركة الإنصاف"
صرح رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، اليوم الأربعاء، بأن أعمال العنف التي شهدتها بلاده الأسبوع الماضي، في أعقاب إلقاء القبض عليه، كانت جزءًا من مؤامرة... 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T14:01+0000
2023-05-17T14:01+0000
2023-05-17T14:01+0000
العالم
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وقال عمران خان خلال مؤتمر صحفي: "أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد اعتقالي مؤامرة لحظر حزبي"، مشيرًا إلى أن "خصومه" يسعون إلى إشعال فتيل نزاع بينه وبين الجيش.وأضاف عمران خان أن حزب "حركة الإنصاف" لا يتحمل مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.وأعلنت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان "غير قانوني"، ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور".وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية، وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.
https://sputnikarabic.ae/20230513/عمران-خان-عقب-الإفراج-عنه-عاملوني-كإرهابي-والحل-الوحيد-لاستقرار-البلاد-هو-الانتخابات-1076979451.html
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العالم
عمران خان: أعمال العنف التي شهدتها باكستان جزء من مؤامرة لحظر حزب "حركة الإنصاف"
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صرح رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، اليوم الأربعاء، بأن أعمال العنف التي شهدتها بلاده الأسبوع الماضي، في أعقاب إلقاء القبض عليه، كانت جزءًا من مؤامرة لحظر حزبه "حركة الإنصاف".
وقال عمران خان خلال مؤتمر صحفي: "أعمال العنف الأسبوع الماضي بعد اعتقالي مؤامرة لحظر حزبي"، مشيرًا إلى أن "خصومه" يسعون إلى إشعال فتيل نزاع بينه وبين الجيش.
وأضاف عمران خان أن حزب "حركة الإنصاف" لا يتحمل مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي.
وأعلنت المحكمة العليا في باكستان، الخميس، أن اعتقال رئيس الوزراء السابق
عمران خان "غير قانوني"، ووجهت أمرًا إلى السلطات بالإفراج عنه "على الفور".
وبحسب قناة "جيو نيوز" المحلية، فقد "قررت المحكمة العليا أن اعتقال عمران خان في قضية قدير تراست (قضية فساد) غير قانونية، وأمرت السلطات بالإفراج عنه على الفور".
وأثار اعتقال عمران خان، أمس، على ذمة التحقيق بتهم فساد غضب أنصاره الذين نظموا مظاهرات حاشدة في عدة مناطق سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى.
وألقت الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في إسلام أباد على خلفية محاكمته في قضايا فساد.