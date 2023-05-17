https://sputnikarabic.ae/20230517/قناة-عبرية-أوكرانيا-تطالب-إسرائيل-بتقليص-حجم-تجارتها-مع-روسيا-1077117693.html
قناة عبرية: أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا
قناة عبرية: أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا
أفادت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، بأن أوكرانيا قدمت قائمة طلبات جديدة إلى إسرائيل، ليس من بينها توريد الأسلحة. 17.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-17T00:11+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 14، في تقرير مصور لها، مساء أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا، بشكل كبير، وذلك في صورة "تهديد"، بحسب القناة نفسها.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية، كييف، قد هددوا الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال عدم تقليص التجارة الإسرائيلية مع روسيا، فإن كييف سترد على المستوى الدبلوماسي، دون ذكر التفاصيل.وأرفقت القناة في تقريرها شريط فيديو لزيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى روما، السبت الماضي، ولقائه بابا الفاتيكان فرانسيس.وفي الرابع من الشهر الجاري، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل، موضحا أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حالياً في العاصمة.قال السفير: "هذا مهم جدًا لبنيتنا التحتية المدنية والعسكرية. إنها المعدات التي ستسمح لنا بإنقاذ الأرواح".ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/أوكرانيا-تبدأ-اختبار-نظام-رصد-صواريخ-تسلمته-من-إسرائيل-1076679761.html
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إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إيطاليا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
قناة عبرية: أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا
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أفادت قناة عبرية، أمس الثلاثاء، بأن أوكرانيا قدمت قائمة طلبات جديدة إلى إسرائيل، ليس من بينها توريد الأسلحة.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، في تقرير مصور لها، مساء أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا تطالب إسرائيل بتقليص حجم تجارتها مع روسيا، بشكل كبير، وذلك في صورة "تهديد"، بحسب القناة نفسها.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية، كييف، قد هددوا الحكومة الإسرائيلية بأنه في حال عدم تقليص التجارة الإسرائيلية مع روسيا، فإن كييف سترد على المستوى الدبلوماسي، دون ذكر التفاصيل.
وأرفقت القناة في تقريرها شريط فيديو لزيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى روما، السبت الماضي، ولقائه بابا الفاتيكان فرانسيس
.
وفي الرابع من الشهر الجاري، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيشوك، إن بلاده بدأت اختبار نظام لرصد الصواريخ صممته إسرائيل، موضحا أن نظاما كهذا، من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من أي هجمات صاروخية، مضيفاً أنه قد يُفعَّل في غضون شهرين، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست
" الإسرائيلية.
وقال السفير كورنيتشوك إن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حالياً في العاصمة.
قال السفير: "هذا مهم جدًا لبنيتنا التحتية المدنية والعسكرية. إنها المعدات التي ستسمح لنا بإنقاذ الأرواح".
ووافقت إسرائيل على مشاركة التقنيات
مع أوكرانيا العام الماضي، على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة.
كان أحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.