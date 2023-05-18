https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1077155560.html
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T02:24+0000
2023-05-18T02:24+0000
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وفقًا للإدارة العسكرية بالمدينة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-انفجارات-في-منطقة-خملنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1077155427.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
02:24 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية.
وفقًا للإدارة العسكرية بالمدينة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا
، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.