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إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-عدة-انفجارات-في-العاصمة-كييف-1077155560.html
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف
أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T02:24+0000
2023-05-18T02:38+0000
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وفقًا للإدارة العسكرية بالمدينة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/إعلام-أوكراني-سماع-انفجارات-في-منطقة-خملنيتسكي-غرب-أوكرانيا-1077155427.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كييف

02:24 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 02:38 GMT 18.05.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أفاد عمدة كييف، صباح اليوم الخميس، بوقوع عدة انفجارات في مناطق دارنيتسك ودينبروفسك في العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب هيئة البث العامة الأوكرانية.
وفقًا للإدارة العسكرية بالمدينة، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة كييف.
قصف معمل آزوفستال للمعادن في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: سماع انفجارات في منطقة خملنيتسكي غربي أوكرانيا
02:08 GMT
وفي وقت سابق، صابح اليوم، دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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