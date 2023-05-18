https://sputnikarabic.ae/20230518/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تهديدات-كييف-المعادية-لروسيا-1077194815.html

الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا

الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا

أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل النزاع الأوكراني. 18.05.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

الامم المتحدة

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وجاءت تصريحات فرحان حق تعليقا على التهديدات الموجهة للروس من قبل مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "ليس في هذه الحالة فقط، ولكن في جميع المواقف المتعلقة بالنزاعات، هناك خطاب من مختلف الأطراف، ونحن لا نرد عليها".في وقت سابق، قال بودولياك إن الناس في أوكرانيا يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-روسي-من-الأفضل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-بدلا-من-تجميده-كما-تقترح-الولايات-المتحدة-1077189505.html

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