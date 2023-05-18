https://sputnikarabic.ae/20230518/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تهديدات-كييف-المعادية-لروسيا-1077194815.html
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل النزاع الأوكراني. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T20:11+0000
2023-05-18T20:11+0000
2023-05-18T20:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الامم المتحدة
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وجاءت تصريحات فرحان حق تعليقا على التهديدات الموجهة للروس من قبل مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "ليس في هذه الحالة فقط، ولكن في جميع المواقف المتعلقة بالنزاعات، هناك خطاب من مختلف الأطراف، ونحن لا نرد عليها".في وقت سابق، قال بودولياك إن الناس في أوكرانيا يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-روسي-من-الأفضل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-بدلا-من-تجميده-كما-تقترح-الولايات-المتحدة-1077189505.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
20:11 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 20:12 GMT 18.05.2023) تابعنا عبر
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل النزاع الأوكراني.
وجاءت تصريحات فرحان حق تعليقا على التهديدات الموجهة للروس من قبل مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "ليس في هذه الحالة فقط، ولكن في جميع المواقف المتعلقة بالنزاعات، هناك خطاب من مختلف الأطراف، ونحن لا نرد عليها".
وأضاف: "بطريقة أو بأخرى، ندعو جميع الأطراف في جميع المواقف إلى تجنب الخطاب الذي لا يساعد".
في وقت سابق، قال بودولياك إن الناس في أوكرانيا يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.