عربي
https://sputnikarabic.ae/20230518/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تهديدات-كييف-المعادية-لروسيا-1077194815.html
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل النزاع الأوكراني. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T20:11+0000
2023-05-18T20:12+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الامم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60772e6c874feff56aeb5707410e17af.jpg
وجاءت تصريحات فرحان حق تعليقا على التهديدات الموجهة للروس من قبل مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "ليس في هذه الحالة فقط، ولكن في جميع المواقف المتعلقة بالنزاعات، هناك خطاب من مختلف الأطراف، ونحن لا نرد عليها".في وقت سابق، قال بودولياك إن الناس في أوكرانيا يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/برلماني-روسي-من-الأفضل-حل-النزاع-في-أوكرانيا-بدلا-من-تجميده-كما-تقترح-الولايات-المتحدة-1077189505.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068571450_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff527c0f52450b3e5206b3566e4aae83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة
روسيا, أخبار أوكرانيا, الامم المتحدة

الأمم المتحدة تعلق على تهديدات كييف المعادية لروسيا

20:11 GMT 18.05.2023 (تم التحديث: 20:12 GMT 18.05.2023)
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب المتحدث الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة تحث على تجنب التصريحات التي لا تساعد في حل النزاع الأوكراني.
وجاءت تصريحات فرحان حق تعليقا على التهديدات الموجهة للروس من قبل مستشار الرئيس زيلينسكي، ميخائيل بودولياك: "ليس في هذه الحالة فقط، ولكن في جميع المواقف المتعلقة بالنزاعات، هناك خطاب من مختلف الأطراف، ونحن لا نرد عليها".

وأضاف: "بطريقة أو بأخرى، ندعو جميع الأطراف في جميع المواقف إلى تجنب الخطاب الذي لا يساعد".

في وقت سابق، قال بودولياك إن الناس في أوكرانيا يكرهون روسيا، وأن كييف "ستلاحقها في كل مكان قانونيا أو جسديا".
النائب ميخائيل شيريميت، عضو مجلس النواب الروسي (الدوما) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
برلماني روسي: من الأفضل حل النزاع في أوكرانيا بدلا من تجميده كما تقترح الولايات المتحدة
15:55 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو13:59 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала