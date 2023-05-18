https://sputnikarabic.ae/20230518/بوشيلين-يعلن-عن-إجراءات-شاملة-ضد-هجمات-القوات-الأوكرانية-في-أرتيموفسك-1077197006.html
بوشيلين يعلن عن "إجراءات شاملة" ضد هجمات القوات الأوكرانية في أرتيموفسك
بوشيلين يعلن عن "إجراءات شاملة" ضد هجمات القوات الأوكرانية في أرتيموفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تسعى بشكل مستهدف إلى اختراق الجوانب الجانبية في أرتيموفسك... 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T23:37+0000
2023-05-18T23:37+0000
2023-05-18T23:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين: "يحاول العدو حاليًا بشكل متعمد اختراق الجوانب الجانبية لخلق ظروف صعبة لأرتيموفسك نفسها وللرجال الذين يتواجدون في المدينة. لذلك، بالطبع، يتم اتخاذ تدابير شاملة".وأمس الخميس، قال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية: "لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا".وتابع بوشيلين، بالقول إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230518/-بوشيلين-التحرير-الكامل-لأرتيوموفسك-قريب-جدا-1077176304.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بوشيلين يعلن عن "إجراءات شاملة" ضد هجمات القوات الأوكرانية في أرتيموفسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تسعى بشكل مستهدف إلى اختراق الجوانب الجانبية في أرتيموفسك لتعقيد تقدم القوات الروسية في المدينة نفسها. ولكن تُتخذ "تدابير شاملة" لمنع مثل هذا السيناريو.
وقال بوشيلين: "يحاول العدو حاليًا بشكل متعمد اختراق الجوانب الجانبية لخلق ظروف صعبة لأرتيموفسك نفسها وللرجال الذين يتواجدون في المدينة. لذلك، بالطبع، يتم اتخاذ تدابير شاملة".
وأمس الخميس، قال بوشيلين لوكالة "سبوتنيك
" بأن احتمال التحرير الكامل لأرتيوموفسك قريب بما فيه الكفاية: "لم يبق الكثير قبل تحرير أرتيوموفسك، هناك تقدم بالفعل، ليلا ونهارا نحن بعمليات تعزيز الأجنحة والمحاور والوضع ليس سهلا
".
وتابع بوشيلين، بالقول إن العدو ينقل قوات الاحتياط، لكن هناك جميع المتطلبات الأساسية التي تؤدي إلى التحرير الكامل للمدينة، في المستقبل القريب جدا".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.