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https://sputnikarabic.ae/20230518/مستثمر-أمريكي-يتوقع-انهيار-البنوك-في-الولايات-المتحدة-وأوروبا-واليابان-1077154498.html
مستثمر أمريكي يتوقع انهيار البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان
مستثمر أمريكي يتوقع انهيار البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان
تتوقع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان زيادة عدد البنوك المنهارة في ظل الركود المروع المتوقع، وفقًا لتصريحات المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز. 18.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-18T00:48+0000
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وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سوف ينهار المزيد من البنوك، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في العديد من البلدان. في اليابان وأوروبا وأماكن أخرى. ستشهد انهيار البنوك، ولهذا السبب سيكون الركود القادم فظيعًا".وبحسب روجرز، عندما تكون الاقتصادات في حالة سيئة، "سيكون هناك أشخاص يرتكبون أخطاء" والتي ستكون سببًا لانهيارات جديدة في قطاع البنوك.وأضاف: "عندما تبدأ البنوك في الانهيار، تتدخل الحكومة لجمعها. وتتابع من هو الضعيف، ومن لديه مشاكل، وتجري عمليات الدمج لتضمين الوضع"، لافتا إلى أن السلطات الأمريكية "تجعل الأمور أسوأ فقط".وأوضح المستثمر أنه في واشنطن يعلنون عزمهم على منع حدوث انهيارات جديدة، وبالتالي فإن المودعين لا يعلمون عن وجود مشاكل في النظام المصرفي.واستنتج روجرز أن:يشار إلى أن المشاكل في قطاع البنوك في الولايات المتحدة تفاقمت في مارس/آذار الماضي بعد إغلاق السلطات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا لبنك سيليكون فالي الذي كان واحدًا من أكبر 20 بنكًا تجاريًا في الولايات المتحدة.وترتبط انهيارات سيليكون فالي بزيادة معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الأصول في محافظ العديد من المؤسسات المالية.وفي 8 مارس/آذار، أعلن عن إغلاق البنك المتوجه للعملات المشفرة "سيلفرغيت" وفي 12 مارس/آذار، أغلق بنك سيغنتشر في نيويورك الذي يتمتع بوضع مشابه.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تحقيق-أمريكي-في-قضية-إفلاس-بنك-سيليكون-فالي-ومخاوف-من-أزمة-عالمية-جديدة--1074776408.html
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أخبار اليابان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي
أخبار اليابان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد الأمريكي, أخبار الاقتصاد الأمريكي

مستثمر أمريكي يتوقع انهيار البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان

00:48 GMT 18.05.2023
© AP Photo / Benjamin Fanjoyبنك سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا
بنك سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Benjamin Fanjoy
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تتوقع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان زيادة عدد البنوك المنهارة في ظل الركود المروع المتوقع، وفقًا لتصريحات المستثمر الأمريكي المعروف جيم روجرز.
وقال روجرز في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "سوف ينهار المزيد من البنوك، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن في العديد من البلدان. في اليابان وأوروبا وأماكن أخرى. ستشهد انهيار البنوك، ولهذا السبب سيكون الركود القادم فظيعًا".
وبحسب روجرز، عندما تكون الاقتصادات في حالة سيئة، "سيكون هناك أشخاص يرتكبون أخطاء" والتي ستكون سببًا لانهيارات جديدة في قطاع البنوك.
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وأضاف: "عندما تبدأ البنوك في الانهيار، تتدخل الحكومة لجمعها. وتتابع من هو الضعيف، ومن لديه مشاكل، وتجري عمليات الدمج لتضمين الوضع"، لافتا إلى أن السلطات الأمريكية "تجعل الأمور أسوأ فقط".
وأوضح المستثمر أنه في واشنطن يعلنون عزمهم على منع حدوث انهيارات جديدة، وبالتالي فإن المودعين لا يعلمون عن وجود مشاكل في النظام المصرفي.
واستنتج روجرز أن:
"هذا يزيد فقط من تعقيد الوضع. ويدفع الناس إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء. وتتراكم الأخطاء، وتصبح انهيارات البنوك أكبر وأكبر، ليس فقط في الولايات المتحدة. ولكن بالتأكيد ستكون انهيارات البنوك التالية في الولايات المتحدة - وسوف تكون- أكثر وطأة".
يشار إلى أن المشاكل في قطاع البنوك في الولايات المتحدة تفاقمت في مارس/آذار الماضي بعد إغلاق السلطات التنظيمية في ولاية كاليفورنيا لبنك سيليكون فالي الذي كان واحدًا من أكبر 20 بنكًا تجاريًا في الولايات المتحدة.
وترتبط انهيارات سيليكون فالي بزيادة معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الأصول في محافظ العديد من المؤسسات المالية.
وفي 8 مارس/آذار، أعلن عن إغلاق البنك المتوجه للعملات المشفرة "سيلفرغيت" وفي 12 مارس/آذار، أغلق بنك سيغنتشر في نيويورك الذي يتمتع بوضع مشابه.
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