https://sputnikarabic.ae/20230519/أفغانستان-ترغب-بإبرام-اتفاقية-مع-تاتنفت-الروسية-لشراء-منتجات-نفطية-1077199385.html
أفغانستان ترغب بإبرام اتفاقية مع "تاتنفت" الروسية لشراء منتجات نفطية
أفغانستان ترغب بإبرام اتفاقية مع "تاتنفت" الروسية لشراء منتجات نفطية
صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن كابول تعمل على مسألة شراء المنتجات النفطية من الشركات الروسية، وترغب في إبرام اتفاقية مع شركة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T04:43+0000
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2023-05-19T04:43+0000
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قازان - سبوتنيك. وقال الوزير على هامش منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" لوكالة "سبوتنيك": "في العام الماضي عقدنا اجتماعات مع شركات نفط روسية، بما في ذلك من تتارستان. نحتاج إلى حوالي 4 ملايين طن من المنتجات النفطية، ونوفر بعضها عبر تركمانستان وإيران".وأضاف: "مع ذلك، نريد عقد اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية، خاصة مع شركة "تاتنفت". أتمنى أن نبقى على اتصال".وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230519/وزير-الصناعة-الأفغاني-ينتقد-العقوبات-الأمريكية-التي-تمنع-التعاون-مع-موسكو-1077197669.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار النفط الروسي, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أفغانستان ترغب بإبرام اتفاقية مع "تاتنفت" الروسية لشراء منتجات نفطية
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صرح وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، بأن كابول تعمل على مسألة شراء المنتجات النفطية من الشركات الروسية، وترغب في إبرام اتفاقية مع شركة "تاتنفت".
قازان - سبوتنيك
. وقال الوزير على هامش منتدى "روسيا والعالم الإسلامي" لوكالة "سبوتنيك": "في العام الماضي عقدنا اجتماعات مع شركات نفط روسية، بما في ذلك من تتارستان. نحتاج إلى حوالي 4 ملايين طن من المنتجات النفطية، ونوفر بعضها عبر تركمانستان وإيران".
وأضاف: "مع ذلك، نريد عقد اتفاقيات جيدة مع الشركات الروسية، خاصة مع شركة "تاتنفت". أتمنى أن نبقى على اتصال".
وأمس الخميس، افتتح في مدينة قازان الروسية المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"
، وسُجل نحو 15 ألف شخص من 85 دولة للمشاركة بفعاليات المنتدى.
ويُعقد "منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ14 يومي 18-19 أيار/ مايو في عاصمة تتارستان، ويُعد المنتدى منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي. ومنذ العام 2023 نال هذا المنتدى الصفة الفيدرالية في روسيا.