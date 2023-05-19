https://sputnikarabic.ae/20230519/أنطونوف-الاقتصادات-الناشئة-ستدرك-ضرر-سياسة-واشنطن-بمصالحها-الحيوية-وستبتعد-عنها-1077238119.html
أنطونوف: الاقتصادات الناشئة ستدرك ضرر سياسة واشنطن بمصالحها الحيوية وستبتعد عنها
أنطونوف: الاقتصادات الناشئة ستدرك ضرر سياسة واشنطن بمصالحها الحيوية وستبتعد عنها
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، في تعليقه على الموجة الجديدة من العقوبات التي فُرضت على روسيا، إن الدول الناشئة حول العالم... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T23:10+0000
2023-05-19T23:10+0000
2023-05-19T23:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت البعثة الدبلوماسية في حسابها على "تليغرام" تصريح أنطونوف للصحفيين قائلاً: "ألا تدرك الإدارة الأمريكية أن خطواتها تضرب أهدافها على المدى البعيد؟ من الواضح أن الاقتصادات الناشئة ستدرك مدى الضرر الذي تلحقه سياسات الولايات المتحدة بمصالحها الحيوية وستتخلى عنها".وأمس الجمعة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية.وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230519/بوتين-رغم-العقوبات-والمنافسة-غير-العادلة-من-قبل-الغرب-فإننا-تصدر-كميات-كبيرة-من-المنتجات-العسكرية-1077205240.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
أنطونوف: الاقتصادات الناشئة ستدرك ضرر سياسة واشنطن بمصالحها الحيوية وستبتعد عنها
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، يوم الجمعة، في تعليقه على الموجة الجديدة من العقوبات التي فُرضت على روسيا، إن الدول الناشئة حول العالم ستدرك تأثير سياسة واشنطن على مصالحها الحيوية وستتجنبها.
واشنطن - سبوتنيك
. ونقلت البعثة الدبلوماسية في حسابها على "تليغرام" تصريح أنطونوف للصحفيين قائلاً: "ألا تدرك الإدارة الأمريكية أن خطواتها تضرب أهدافها على المدى البعيد؟ من الواضح أن الاقتصادات الناشئة ستدرك مدى الضرر الذي تلحقه سياسات الولايات المتحدة بمصالحها الحيوية وستتخلى عنها".
وأمس الجمعة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية
.
وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).