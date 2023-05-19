https://sputnikarabic.ae/20230519/رئيس-المجلس-الأوروبي-يعلن-أن-الاتحاد-الأوروبي-سيحد-من-تجارة-الألماس-الروسية-1077197942.html

رئيس المجلس الأوروبي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيحد من تجارة الألماس الروسية

رئيس المجلس الأوروبي يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيحد من تجارة الألماس الروسية

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لتقييد تجارة الماس الروسية. 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T01:58+0000

2023-05-19T01:58+0000

2023-05-19T01:58+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

عقوبات أمريكية ضد روسيا

المجلس الأوروبي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال ميشيل خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما، اليابان، حيث تُعقد قمة مجموعة السبع: "سنقيد تجارة الماس الروسية... فالماس الروسي ليس أبديًا".يشار إلى أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي، ستتطلب حظر الألماس موافقة جميع الدول الأعضاء. وقد صرحت بلجيكا أنها ربما تكون مستعدة لهذا الاقتراح، ولكن فقط إذا كان هناك آلية فعالة من مجموعة السبع متوفرة.ويكون مصدر الألماس واضحًا في بداية سلسلة التوريد عندما يتم إصدار شهادة له بموجب عملية كيمبرلي، التي صممت لوقف بيع ما يسمى بـ "ألماس الدم" الذي يمول الحروب. بعد ذلك، يمكن أن يصعب تتبعه.وتفرض الدول الأوروبية عقوبات على روسيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير العام الماضي، بهدف عرقلة أهداف العملية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها، سواء بالطرق السلمية أو الطرق الأخرى.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة ردع روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة ضد الاقتصاد العالمي بأكمله، فيما الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، موضحا في أكثر من مناسبة أن روسيا قادرة على حل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

https://sputnikarabic.ae/20230113/رئيس-وزراء-هنغاريا-أوروبا-تفتقر-إلى-شجاعة-الاعتراف-بأن-سياسة-العقوبات-ضد-روسيا-خاطئة-1072236705.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, المجلس الأوروبي