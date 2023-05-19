https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلان-حالة-التأهب-من-غارات-جوية-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا--1077237040.html
إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:48+0000
2023-05-19T21:48+0000
2023-05-19T22:56+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_0:229:3197:2027_1920x0_80_0_0_acbd8cad8a984b42ac5b1e536aa74985.jpg
موسك - سبوتنيك. وبحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار اليوم السبت بين الساعة 0.05 و0.07، صباحا.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-1077236313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817911_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_2f583ca6a21e15cc16ea4ccb57d3718b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا
21:48 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسك - سبوتنيك
. وبحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار اليوم السبت بين الساعة 0.05 و0.07، صباحا.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.