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إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلان-حالة-التأهب-من-غارات-جوية-في-عدة-مقاطعات-بأوكرانيا--1077237040.html
إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا
دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T21:48+0000
2023-05-19T22:56+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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موسك - سبوتنيك. وبحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار اليوم السبت بين الساعة 0.05 و0.07، صباحا.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-بجمهورية-دونيتسك-بـ6-قذائف-1077236313.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم

إعلان حالة التأهب من غارات جوية في عدة مقاطعات بأوكرانيا

21:48 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 19.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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دوت صافرات الإنذار، صباح اليوم السبت، في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات جوية روسية.
موسك - سبوتنيك. وبحسب خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار اليوم السبت بين الساعة 0.05 و0.07، صباحا.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا بجمهورية دونيتسك بـ6 قذائف
21:10 GMT
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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