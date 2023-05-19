https://sputnikarabic.ae/20230519/البحرية-الروسية-تدك-مواقع-تدريب-القوات-الأوكرانية-ومخازن-الأسلحة-الغربية-1077214556.html
البحرية الروسية تدك مواقع تدريب القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة الغربية
البحرية الروسية تدك مواقع تدريب القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة الغربية
استهدفت القوات الروسية بأسلحة بحرية بعيدة المدى وعالية الدقة نقاط الانتشار ومراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والأسلحة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T11:55+0000
2023-05-19T11:55+0000
2023-05-19T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "تم تنفيذ المهمة بضرب جميع الأهداف المخصصة".وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمليات النشطة والغارات الجوية والمدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديًا أوكرانيًا وعشر مركبات ومدافع هاوتزر"إل 118" بريطانية الصنع.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" (فوستوك) أضرارا جسيمة بوحدات العدو في منطقتي شيفتشينكو ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالايا توكماتشكا ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعي "دي-30" في هذه المناطق.وعلى محور خيرسون بلغت خسائر العدو إثر ضربات الجيش الروسي 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر "دي- 20".وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية خلال النهار 76 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 103 مناطق.
https://sputnikarabic.ae/20230519/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-65-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-خلال-اليوم-الماضي-1077212658.html
https://sputnikarabic.ae/20230519/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077199986.html
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روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية تدك مواقع تدريب القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة الغربية
11:55 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 12:28 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
استهدفت القوات الروسية بأسلحة بحرية بعيدة المدى وعالية الدقة نقاط الانتشار ومراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات الأجنبية الصنع.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "تم تنفيذ المهمة بضرب جميع الأهداف المخصصة".
نتيجة للضربات، تم تدمير مراكز الإمدادات والتدريب والتشكيلات الاحتياطية من القوات الأوكرانية المخصصة لأداء المهام في مناطق النزاع.
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمليات النشطة والغارات الجوية والمدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديًا أوكرانيًا وعشر مركبات ومدافع هاوتزر"إل 118" بريطانية الصنع.
كما تم تدمير مستودع للصواريخ وأسلحة المدفعية بالقرب من قرية بوكوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مستودع ذخيرة مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تدمير منشأة لتخزين الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من قرية ميرفيشي، في مقاطعة لفوف.
وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" (فوستوك) أضرارا جسيمة بوحدات العدو في منطقتي شيفتشينكو ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالايا توكماتشكا ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعي "دي-30" في هذه المناطق.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 72 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور خيرسون بلغت خسائر العدو إثر ضربات الجيش الروسي 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر "دي- 20".
وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية
خلال النهار 76 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 103 مناطق.