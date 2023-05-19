https://sputnikarabic.ae/20230519/البحرية-الروسية-تدك-مواقع-تدريب-القوات-الأوكرانية-ومخازن-الأسلحة-الغربية-1077214556.html

البحرية الروسية تدك مواقع تدريب القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة الغربية

البحرية الروسية تدك مواقع تدريب القوات الأوكرانية ومخازن الأسلحة الغربية

استهدفت القوات الروسية بأسلحة بحرية بعيدة المدى وعالية الدقة نقاط الانتشار ومراكز التدريب التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة والأسلحة... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T11:55+0000

2023-05-19T11:55+0000

2023-05-19T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة: "تم تنفيذ المهمة بضرب جميع الأهداف المخصصة".وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للعمليات النشطة والغارات الجوية والمدفعية لمجموعة قوات "الجنوب"، تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديًا أوكرانيًا وعشر مركبات ومدافع هاوتزر"إل 118" بريطانية الصنع.وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" (فوستوك) أضرارا جسيمة بوحدات العدو في منطقتي شيفتشينكو ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالايا توكماتشكا ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.تم تحييد ما يصل إلى 120 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، ومدفعي "دي-30" في هذه المناطق.وعلى محور خيرسون بلغت خسائر العدو إثر ضربات الجيش الروسي 30 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات عسكرية ومدفع هاوتزر "دي- 20".وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والمدفعية الروسية خلال النهار 76 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 103 مناطق.

https://sputnikarabic.ae/20230519/الدفاع-الروسية-مقتل-نحو-65-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-خلال-اليوم-الماضي-1077212658.html

https://sputnikarabic.ae/20230519/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077199986.html

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روسيا, رصد عسكري