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https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-700-وإصابة-5300-بعد-مرور-شهر-من-الصراع-في-السودان-1077221129.html
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان
الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن مقتل 705 أشخاص على الأقل، وإصابة قرابة 5300 ‏شخص في السودان، بعد مرور شهر على الصراع المسلح الدائر هناك بين الجيش... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T13:37+0000
2023-05-19T13:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".كما أضافت دريسديل أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230519/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان

13:37 GMT 19.05.2023
© Sputnik"لا للحرب نعم للسلام"... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان
لا للحرب نعم للسلام... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
"لا للحرب نعم للسلام"... أوضاع إنسانية قاسية يعيشها السودان
© Sputnik
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن مقتل 705 أشخاص على الأقل، وإصابة قرابة 5300 ‏شخص في السودان، بعد مرور شهر على الصراع المسلح الدائر هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.‏
موسكو - سبوتنيك. وأفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".
كما أضافت دريسديل أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
05:09 GMT
يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.
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