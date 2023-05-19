https://sputnikarabic.ae/20230519/الصحة-العالمية-مقتل-أكثر-من-700-وإصابة-5300-بعد-مرور-شهر-من-الصراع-في-السودان-1077221129.html

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان

الصحة العالمية: مقتل أكثر من 700 وإصابة 5300 بعد مرور شهر من الصراع في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن مقتل 705 أشخاص على الأقل، وإصابة قرابة 5300 ‏شخص في السودان، بعد مرور شهر على الصراع المسلح الدائر هناك بين الجيش... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T13:37+0000

2023-05-19T13:37+0000

2023-05-19T13:37+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأفادت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية: "هؤلاء ضحايا حتى 16 مايو/ أيار الجاري، وهذه الأرقام من وزارة الصحة الاتحادية (السودان)، إجمالا وقعت 5287 إصابة، و705 وفيات، بينما شهدت ولاية الخرطوم 3254 إصابة و203 وفيات".كما أضافت دريسديل أن منظمة الصحة العالمية سجلت 34 هجوما على منشآت طبية داخل السودان.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/ نيسان، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على الامتناع عن أي هجمات قد تؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين، كما اتفقت الأطراف على السماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق القتال، وتعهدت بحماية الكوادر الطبية والمؤسسات العامة في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230519/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم, العالم العربي, الأخبار