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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تُحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-على-محور-سوليدار---أرتيوموفسك-1077198179.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيوموفسك
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيوموفسك
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية على محو... 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T02:11+0000
2023-05-19T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة هجوم من قبل مجموعة تكتيكية تابعة لسرية أوكرانية على محور عمليات سوليدار - أرتيموفسك. تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والعربات المدرعة".وأضاف الضابط الروسي، أن طاقم منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم3" التابعة لمجموعة القوات الجنوبية دمرت صاروخين من منظومة هيمارس.وتابع رئيس المركز الصحافي: "نتيجة للهجوم الناري لأطقم مدفعية راجمات الصواريخ من طراز "تورنادو-إس" التابع لتشكيل المنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة مدينة غورنياك، تم تدمير 10 وحدات من مركبات النقل ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/القوات-الروسية-تدمر-5-قطع-مدفعية-و3-مواقع-لقذائف-الهاون-الأوكرانية-على-محور-مارينسكي-في-دونيتسك--1077198259.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية على محور سوليدار - أرتيوموفسك

02:11 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 19.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات المسلحة الروسية "يوغ"، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة هجوم قامت بها مجموعة تكتيكية أوكرانية على محو سوليدار-أرتيوموفسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "تم إحباط محاولة هجوم من قبل مجموعة تكتيكية تابعة لسرية أوكرانية على محور عمليات سوليدار - أرتيموفسك. تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والعربات المدرعة".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 5 قطع مدفعية و3 مواقع لقذائف الهاون الأوكرانية على محور مارينسكي في دونيتسك
02:13 GMT
وأضاف الضابط الروسي، أن طاقم منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بوك-إم3" التابعة لمجموعة القوات الجنوبية دمرت صاروخين من منظومة هيمارس.
وتابع رئيس المركز الصحافي: "نتيجة للهجوم الناري لأطقم مدفعية راجمات الصواريخ من طراز "تورنادو-إس" التابع لتشكيل المنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة مدينة غورنياك، تم تدمير 10 وحدات من مركبات النقل ومدفع ذاتي الحركة من عيار 155 ملم".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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