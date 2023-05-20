https://sputnikarabic.ae/20230520/أردوغان-لشباب-تركيا-لم-نسمح-لأي-شخص-بالتدخل-في-طريقة-تفكيركم-وأذواقكم-على-مدار-21-عاما-1077247840.html

أردوغان لشباب تركيا: لم نسمح لأحد بالتدخل في طريقة تفكيركم وأذواقكم على مدار 21 عاما

أردوغان لشباب تركيا: لم نسمح لأحد بالتدخل في طريقة تفكيركم وأذواقكم على مدار 21 عاما

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى شباب بلاده، اليوم السبت، وذلك بعد حصوله على أعلى نسبة أصوات في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.‏ 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T10:38+0000

2023-05-20T10:38+0000

2023-05-20T10:40+0000

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الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وأكد في رسالته المنشورة على "تويتر"، أنه "خلال فترة حكمه للبلاد (21 عاما) لم يتدخل في أسلوب حياة أي من الشباب، ولم يسمح لأي شخص بالتدخل في ملابس الآخر وطريقة تفكيره وتوقعاته وأذواقه".وشدد أردوغان على أن "أولئك الذين يكافحون في الظلام الدامس لا يستطيعون إعطاء الأمل، وأولئك الذين ليس لديهم رؤية، أو حلم، أو مثال، أو هدف، لا يمكنهم رسم الأفق"، مطالبا الشباب "بعدم الالتفات إلى أكاذيب أولئك الذين يريدون مشاركة إخفاقاتهم السياسية معكم، والصورة القاتمة التي يحاولون رسمها"، وفق قوله.وفيما لفت الرئيس التركي في رسالته، إلى العديد من الأعمال والاستثمارات والمشاريع التي تم تقديمها إلى تركيا، فقد أكد أنه عمل بجد حتى يتمكن الشباب من التعبير عن أفكارهم بحرية، ويعيشون شبابهم بحرية وعلى أكمل وجه.وقال:وأشار إلى أنه يتخذ خطوات حازمة نحو أهدافه مع الجامعات، والتي زاد عددها إلى 208، و96 حديقة تقنية، و316 مركز تصميم، و1249 مركزا للبحث والتطوير.وختم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رسالته إلى الشباب، بقوله: "لقد فعلنا كل هذا من أجلكم، ونجحنا بدعمكم وجهدكم وعرقكم، وآمل أن نبدأ معكم بناء القرن التركي بعد يوم 28 مايو الجاري".وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أمس الجمعة، النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسة التركية، والتي أفادت بحصول أردوغان على 49.52%.وأضافت الهيئة في بيانها أن كليجدار أوغلو حصل على 44.88% وأوغان على 5.17% من الأصوات الصحيحة بانتخابات الرئاسة.وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت، الاثنين الماضي، أنه من المقرر إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري، حيث لم يحصل أي مرشح رئاسي على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 44.88 %، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 %.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكليجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقا للقانون التركي.

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الانتخابات الرئاسية التركية 2023