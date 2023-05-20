https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-جديدة-في-دنيبروبيتروفسك-1077262195.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات من جديد في مدينة دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T21:04+0000
2023-05-20T21:04+0000
2023-05-20T21:13+0000
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وذكرت وكالة الأخبار الأوكرانية "UNIAN" على قناتها على تطبيق تلغرام: "تم الإبلاغ عن انفجارات جديدة في دنيبروبتروفسك".وحاليًا، تم إطلاق إنذار جوي في منطقة دنيبروبتروفسك.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبتروفسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك
21:04 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 21:13 GMT 20.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات من جديد في مدينة دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة.
وذكرت وكالة الأخبار الأوكرانية "UNIAN" على قناتها على تطبيق تلغرام: "تم الإبلاغ عن انفجارات جديدة في دنيبروبتروفسك".
وحاليًا، تم إطلاق إنذار جوي في منطقة دنيبروبتروفسك.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبتروفسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.