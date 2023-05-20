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Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-أوكراني-سماع-دوي-انفجارات-جديدة-في-دنيبروبيتروفسك-1077262195.html
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك
إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات من جديد في مدينة دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T21:04+0000
2023-05-20T21:13+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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وذكرت وكالة الأخبار الأوكرانية "UNIAN" على قناتها على تطبيق تلغرام: "تم الإبلاغ عن انفجارات جديدة في دنيبروبتروفسك".وحاليًا، تم إطلاق إنذار جوي في منطقة دنيبروبتروفسك.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبتروفسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات جديدة في دنيبروبيتروفسك

21:04 GMT 20.05.2023 (تم التحديث: 21:13 GMT 20.05.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع عدة انفجارات من جديد في مدينة دنيبروبتروفسك، جنوب شرق أوكرانيا وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة.
وذكرت وكالة الأخبار الأوكرانية "UNIAN" على قناتها على تطبيق تلغرام: "تم الإبلاغ عن انفجارات جديدة في دنيبروبتروفسك".
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
أمس, 22:31 GMT
وحاليًا، تم إطلاق إنذار جوي في منطقة دنيبروبتروفسك.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن وقوع انفجارات في دنيبروبتروفسك ومنطقة دنيبروبتروفسك.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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