عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230520/إعلام-صيني-الغرب-يستعد-للمفاوضات-المستقبلية-بشأن-أوكرانيا-1077238415.html
إعلام صيني: الغرب يستعد للمفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا
إعلام صيني: الغرب يستعد للمفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا
يدرك الغرب أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق النصر على أرض المعركة ويستعد للمفاوضات المستقبلية، وفقًا لمقالة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية. 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T00:25+0000
2023-05-20T00:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d04b5fa483cb7f7f588d1c795490ab9f.jpg
تقول المقالة: "إنها حرب استنزاف ستنتهي في النهاية على طاولة المفاوضات. لذلك يستعد الغرب عمليًا للمفاوضات المستقبلية من خلال تنظيم الهجوم العسكري الأوكراني"،ووفقًا لكاتب المقال، يأمل القادة الأوروبيون، الذين تضررت بلدانهم اقتصاديًا جدًا من آثار الصراع، في أن تنتهي الأعمال العسكرية قريبًا. وعلى الرغم من تصريحاتهم القاسية، ويعتقد المراقببون أن شعوب أوروبا لا ترغب في أن تختفي موازنات بلدانهم في "هاوية الصراع الأوكراني اللا نهائية".ويشير المقال إلى أن روسيا والغرب يحاولان تجنب اتخاذ تدابير قصوى في الصراع الأوكراني، لافتا إلى أن "كل ذلك يعطي إشارة غامضة بأن الجميع يرغب في خلق ظروف لوقفه".وأشارت روسيا مرارًا إلى استعدادها للمفاوضات، ولكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه قد تعب من إثبات استعداد موسكو للحوار.وسبق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صرح بأنه "لن يكون هناك مينسك-3". ورد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف على ذلك لوكالة "سبوتنيك" بأن هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف برفض المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230406/الرئيس-الصيني-يدعو-المجتمع-الدولي-للانخراط-في-مفاوضات-سلام-حول-أوكرانيا-بشكل-عاجل-1075599772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764012_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_260a82103ee955ed2109b48b23fb325c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام صيني: الغرب يستعد للمفاوضات المستقبلية بشأن أوكرانيا

00:25 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegram
يدرك الغرب أن أوكرانيا لن تتمكن من تحقيق النصر على أرض المعركة ويستعد للمفاوضات المستقبلية، وفقًا لمقالة في صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
تقول المقالة: "إنها حرب استنزاف ستنتهي في النهاية على طاولة المفاوضات. لذلك يستعد الغرب عمليًا للمفاوضات المستقبلية من خلال تنظيم الهجوم العسكري الأوكراني"،
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة الأحد 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2023
الرئيس الصيني يدعو المجتمع الدولي للانخراط في مفاوضات سلام حول أوكرانيا بشكل عاجل
6 أبريل, 11:11 GMT
ووفقًا لكاتب المقال، يأمل القادة الأوروبيون، الذين تضررت بلدانهم اقتصاديًا جدًا من آثار الصراع، في أن تنتهي الأعمال العسكرية قريبًا. وعلى الرغم من تصريحاتهم القاسية، ويعتقد المراقببون أن شعوب أوروبا لا ترغب في أن تختفي موازنات بلدانهم في "هاوية الصراع الأوكراني اللا نهائية".
ويشير المقال إلى أن روسيا والغرب يحاولان تجنب اتخاذ تدابير قصوى في الصراع الأوكراني، لافتا إلى أن "كل ذلك يعطي إشارة غامضة بأن الجميع يرغب في خلق ظروف لوقفه".
وأشارت روسيا مرارًا إلى استعدادها للمفاوضات، ولكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. والأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه قد تعب من إثبات استعداد موسكو للحوار.
وسبق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن صرح بأنه "لن يكون هناك مينسك-3". ورد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف على ذلك لوكالة "سبوتنيك" بأن هذه الكلمات "تؤكد تمامًا" موقف كييف برفض المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала