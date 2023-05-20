https://sputnikarabic.ae/20230520/الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم-يحدد-موعد-قرعة-كأس-أمم-أفريقيا-2023-ونظام-تصفيات-مونديال-2026-1077246294.html
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 ونظام تصفيات مونديال 2026
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 ونظام تصفيات مونديال 2026
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا لقرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع 2024 بين 13 يناير/... 20.05.2023, سبوتنيك عربي
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وحددت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها في الجزائر، نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026 بعد أن تم تعديلها بما يتماشى مع رفع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 إلى 48 وستشمل جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 على أن تقسم الى 9 مجموعات من ستة منتخبات.ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقا قاريا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.كما أعلنت اللجنة، أن "القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 ستقام في 12 يوليو/ تموز المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للاتحاد.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عن شعار بطولة كأس العالم المقبلة عام 2026 المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 الشعار الرسمي للبطولة خلال احتفالية أقيمت اليوم الخميس في مرصد غريفيث بلوس أنجلوس بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو.شارك في الحفل أيقونة المنتحب البرازيلي رونالدو وحارس مرمى المكسيك السابق خورخي كامبوس وكذلك حارس المرمى الكندي السابق كريج فورست، ولاعبة المنتخب الأمريكي كارلي لويد.يشار إلى أنه لأول مرة يتضمن شعار البطولة صورة حقيقية لكأس العالم، ومن المقرر أن يعرض لاحقا 16 شعارا للمدن المستضيفة للبطولة الأضخم في عالم المستديرة الساحرة.
https://sputnikarabic.ae/20220703/كاف-يقرر-تأجيل-كأس-أمم-إفريقيا-كوت-ديفوار-2023-ويعلن-الموعد-الجديد-1064582183.html
https://sputnikarabic.ae/20230314/فيفا-يوافق-على-نظام-كأس-العالم-2026-بمشاركة-48-منتخبا-وطنيا-1074732669.html
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رياضة, منوعات, الجزائر, أخبار كندا, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
رياضة, منوعات, الجزائر, أخبار كندا, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 ونظام تصفيات مونديال 2026
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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا لقرعة دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا المقررة في ساحل العاج مطلع 2024 بين 13 يناير/ كانون الثاني، و11 فبراير/ شباط المقبليين.
وحددت اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعها في الجزائر
، نظام ومواعيد تصفيات مونديال 2026 بعد أن تم تعديلها بما يتماشى مع رفع عدد المنتخبات في النهائيات من 32 إلى 48 وستشمل جميع الاتحادات الأعضاء الـ54 على أن تقسم الى 9 مجموعات من ستة منتخبات.
ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أن تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحقا قاريا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.
كما أعلنت اللجنة، أن "القرعة الرسمية لتصفيات كأس العالم 2026 ستقام في 12 يوليو/ تموز المقبل في كوتونو في بنين، عشية اجتماع الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للاتحاد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، كشف عن شعار بطولة كأس العالم المقبلة
عام 2026 المقرر إقامتها بالمشاركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وعرضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2026 الشعار الرسمي للبطولة خلال احتفالية أقيمت اليوم الخميس في مرصد غريفيث بلوس أنجلوس بمشاركة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
جياني إنفانتينو.
شارك في الحفل أيقونة المنتحب البرازيلي رونالدو وحارس مرمى المكسيك السابق خورخي كامبوس وكذلك حارس المرمى الكندي السابق كريج فورست، ولاعبة المنتخب الأمريكي كارلي لويد.
يشار إلى أنه لأول مرة يتضمن شعار البطولة صورة حقيقية لكأس العالم، ومن المقرر أن يعرض لاحقا 16 شعارا للمدن المستضيفة للبطولة الأضخم في عالم المستديرة الساحرة.